Våpenlov vedtatt i Senatet

Det amerikanske senatet vedtok torsdag kveld en tverrpolitisk våpenlov som blant annet åpner for mer bakgrunnssjekk.

USA har hatt svært liberale lover for eierskap og bruk av våpen. Etter mange masseskytinger det siste året ble lovene skjerpet av lovgiverne natt til fredag.

NTB-AP

6 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Den nye loven ble vedtatt med 65 mot 35 stemmer etter at 65 senatorer, mer enn de 60 som trengs, tidligere på dagen stemte for å oppheve en filibuster som konservative republikanere prøvde å få til.

Loven går nå videre til Representantenes hus, der Demokratene har flertall og den derfor blir vedtatt.

Våpenloven innebærer strengere bakgrunnssjekk av de yngste våpenkjøperne, skal hindre folk som er dømt for vold i hjemmet i å ha våpen og gjøre det lettere for myndighetene å ta våpnene fra folk som blir erklært farlige.

Loven møtte motstand fra flertallet av republikanere i Senatet, der konservative republikanere tok i bruk filibustertaktikken, som handler om å uthale prosessen.

Våpenloven er et kompromiss som ikke inkluderer flere av de mest strenge tiltakene Demokratene har kjempet for i en årrekke, men tilstrekkelig vag til at 15 republikanere sluttet seg til den som følge av flere alvorlige skyteepisoder i New York og Texas.

Blant dem som stemte imot, var de mulige presidentkandidatene Ted Cruz fra Texas, Tom Cotton fra Arkansas og Josh Hawley fra Missouri, samt sterkt konservative Rand Paul og Mike Lee. Mindretallsleder Mitch McConnell stemte for.