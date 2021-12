Økt frykt for krig. Hva vil egentlig Putin?

Russlands president Valdimir Putin prøver å gi USAs Joe Biden et ultimatum: Hold fingrene vekk fra Ukraina eller risiker krig, mener eksperter.

I juni møttes USAs president Joe Biden og hans russiske kollega Vladimir Putin til et toppmøte i Sveits. Nå skal det være snakk om nye møter.

Per Kristian Aale Aftenpostens korrespondent i Russland

2. des. 2021 09:02 Sist oppdatert nå nettopp

Over 100.000 russiske soldater og tungt utstyr skal være samlet ved grensen til Ukraina. USA, Nato og flere land frykter at russerne kan komme til å invadere nabolandet neste år. Det avviser Kreml.

Samtidig lover Russlands president Vladimir Putin å opprettholde et høyt konfrontasjonsnivå med Vesten på grunn av Ukraina. Han mener at nabolandet har beveget seg for langt mot Nato. Den militære opptrappingen skal være for å vise at han nå mener alvor. Samtaler med USAs president Joe Biden kan avgjøre hva som skjer, tror kommentatorer.