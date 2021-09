Taliban til Aftenposten: - Vi angrep Panjshirdalen fra tre sider

BAGHLAN-PROVINSEN (Aftenposten): På en rødt teppe i en veikro sitter en gruppe Taliban-soldater og drikker te, mens de forteller om kampene i Panjshirdalen.

En gruppe Taliban-medlemmer slapper av etter å ha deltatt i kampene i Panjshirdalen. – Vi angrep dem fra tre kanter samtidig, sier kommandant Malawi Shirali (nummer to fra høyre).

Nå nettopp

Soldatene har slått seg ned på kroen, som ligger i en sidedal til Panjshirdalen, for å slappe av og spise lunsj. De fleste av dem er bevæpnet med automatgeværer. En mitraljøse er lagt på gulvet. Gruppen kommer rett fra kamper i Panjshirdalen like ved.

Verden lot seg overraske over hvor fort Taliban tok styringen over Afghanistan. På 11 dager hadde de ekstreme islamistene lagt under seg så godt som hele landet, før de tok kontroll over hovedstaden Kabul 15. august.