Danmark gjenåpner og startet dagen med en god nyhet

Danmark kutter ut de aller fleste koronatiltakene sine i dag. Men eksperter advarer mot å gjøre samme feil som i fjor.

Danmark åpner opp igjen tirsdag. De regner ikke lenger covid-19 som en samfunnskritisk sykdom, selv om smittetallene er skyhøye.

11 minutter siden

Danskene kan igjen gå på nattklubb. Munnbindet kan skrotes. Fra 1. februar regnes ikke lenger covid-19 som en samfunnskritisk sykdom hos våre naboer i sør (se fakta).

Derfor har den danske regjeringen lettet på alle restriksjoner. Det eneste som gjenstår er innreisetesting for de uten koronapass. I tillegg er det regler for hva man skal gjøre når man blir smittet.

Smittetallene i Danmark er fortsatt langt høyere enn i Norge. Landet er kjent for å teste mye. Statens Serum Institut, som er danskenes folkehelseinstitutt, mener likevel de ser en positiv utvikling.

Danmark har hatt færre restriksjoner enn Norge under omikron-bølgen, men fjerner nå alle. I kveld blir det klart hvilke lettelser som kommer i Norge.

Fakta «Samfunnskritisk sykdom» Begrepet brukes for å rettferdiggjøre smitteverntiltak. I Danmark bruker man det om sykdommer som Sundhedsstyrelsen mener er «allment farlig. Det betyr at den enten er svært smittsom, har høy dødelighet eller kan gi alvorlige eller varige skader. Covid-19 regnes fortsatt som en allmennfarlig sykdom. Det gjør at det fortsatt kan være noen restriksjoner, som ved innreise til Danmark. Myndighetene kan også innføre lokale nedstengninger og besøksrestriksjoner. Kommunene må fortsatt stille med fasiliteter for isolasjon for dem som trenger det. Kilde. Regeringen.dk Vis mer

Supergod timing

Tyra Grove Krause er faglig direktør ved Statens Serum Institut. Hun sier til nyhetsbyrået Ritzau at de mener smittekurven har toppet seg i København-området.

– Mye tyder på at smitte har nådd toppen i de områdene hvor den har vært mest uttalt. I hovedstaden og Region Sjælland så vi allerede i slutten av forrige uke fallende smittetall, særlig blant skolebarn, sier hun til byrået.

– Så er det supergod timing med hensyn til at restriksjonene lettes.

Krause sa alt før jul at hun forventet at smitten ville komme som en stor bølge i januar og at det ville toppe seg rundt månedsskiftet. I Norge sier Helsedirektoratet at de ønsker å se når smittetoppen kommer før de slipper smitten helt løs.

Les også Her er regnestykkene som holdt Norge stengt enda lenger

Færre intensivpasienter enn Norge

Krause forventer at smitten vil fortsette å stige i andre deler av Danmark. Hun er spesielt opptatt av at man fortsatt må prøve å beskytte eldre på sykehjem. Derfor vil det trolig være krav om munnbind og avstand når man er på sykehjem.

Selv om smittetallene er høye, tror Krause at det er store mørketall. Og de blir større. Hun tror man bør gange de offisielle smittetallene med tre i tiden fremover.

Danmark hadde over 1000 innlagte med koronasmitte mandag. Men rundt en fjerdedel er innlagt på psykiatriske avdelinger. Hvor mange som er innlagt på grunn av covid-19 er derfor ikke klart.

Danmark hadde samtidig færre intensivpasienter med korona enn Norge. I Danmark var det 32 på intensivavdeling mandag, mot 51 i Norge.

– Mitt blikk er på det alvorlig syke. Jeg sitter og ser på tall for innlagte på intensivavdelinger, som for øvrig er falt og falt og er helt utrolig lavt, sier Danmarks helsedirektør Søren Brostrøm til dansk TV2.

Danmark har vært i verdenstoppen i testing. Nå regner de med at testingen går ned.

Advarer mot å kutte beredskapen

Selv om danskene gleder seg over at koronapass, avstandsregler og forbud forsvinner, kommer tre anerkjente eksperter med en advarsel.

De mener at folk ikke bør tenke at pandemien er over for godt.

– Epidemien er ikke slutt. Den har bare endret karakter for en stund, skriver legene Ida Donkin, Jens Lundgren og Lars Østergaard i Berlingske.

Lundgren og Østergaard er begge professorer i infeksjonsmedisin og har vært flittig brukt som kommentatorer i koronapandemien. Donkin er gynekolog, medlem av helsetjenestenes etiske råd og skriver jevnlig i Berlingske.

De minner om at:

Danmark er i verdenstoppen i vaksinering. Men vaksinasjonsraten i andre deler av verden er lav. Derfor kan det oppstå nye mutasjoner.

Vi vet ikke hvor lenge immuniteten etter omikronsmitte varer.

Det er lett å komme bakpå hvis man tror at pandemien er helt over.

– Vi må ikke gjenta feilen fra de to siste årene og allerede nå snakke om koronaviruset i fortid, skriver de.

De mener det må investeres mer i forskning, samt finjustere teststrategien slik at man kan holde samfunnsmaskineriet i gang om det kommer nye bølger. De mener også at det må opprettholdes en beredskap slik at man raskt kan handle ved nye bølger. Sykehusene må organisere seg slik at de er forberedt på neste vinter.

– Vi må ikke igjen la oss overrumple av nye varianter eller overse fall i befolkningsimmuniteten. Akkurat her og nå går vi mot lysere tider, og det må og skal vi ikke glemme å nyte, skriver de tre legene.