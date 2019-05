Tre omkom i tornado i Missouri

I Missouris hovedstad Jefferson City ble innbyggerne bedt om å gå i tilfluktsrom eller søke ly på annet vis. Også i nabodelstatene Oklahoma og Kansas gikk alarmen.

Tornadoen ble etterfulgt av kraftig vind, regn og hagl, og i tillegg ble det meldt om uvanlig mange lynnedslag.

I Golden City, 270 kilometer sørvest for Jefferson City, omkom tre mennesker. I Carl Junction er det flere skadde, opplyser Missouri Department of Public Safety.

Fare for flom og nye tornadoer

Det meldes også om store materielle ødeleggelser, strømmaster og trær som er blåst over ende, strømbrudd og sperrede veier.

Redningsmannskaper går fra dør i enkelte områder for å undersøke om noen er sperret inne i husene sine. Det er send ut advarsel om fare for flom som følge av den kraftige nedbøren. Det er også stadig fare for at nye tornadoer kan oppstå.