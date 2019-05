Boeing erkjenner feil ved 737 MAX-simulator

Det opplyser flyprodusenten Boeing i en uttalelse lørdag.

Boeing kunngjorde i forrige uke at selskapet var ferdig med en programvareoppdatering for 737 MAX-flyene, den nye flymodellen som har vært involvert i to tragiske ulykker der tilsammen 346 mennesker mistet livet.

En programvarefeil mistenkes for å ha bidratt til begge ulykkene med den nye flytypen.

– Boeing har korrigert 737 MAX-simulatorprogramvaren, og har gitt ytterligere informasjon til enhetsoperatører for å sikre at simulatoropplevelsen er representativ for ulike flyforhold, sier selskapet i en uttalelse lørdag.

Det er første gang selskapet har erkjent at det var feil ved programvaren knyttet til flymodellen.

Manuell styring

Ifølge Boeing har de nå rettet opp mangler ved programvaren til simulatorene der pilotene som skulle fly 737 MAX-flyene fikk sin opplæring.

Programvaren i flysimulatoren var ikke i stand til å gjenskape alle typer flyforhold korrekt, blant annet skal dette ha vært tilfelle for forholdene som rådet da flyet til Ethiopian Airlines styrtet i mars og flyet fra Lion Air styrtet i oktober.

I meldingen skriver selskapet at endringene som er gjort, vil forbedre simuleringen av kraftbelastninger på de spakene, spesifikt de som brukes for å gripe inn og manuelt justere flyets bane i lufta.

Kan ha funnet årsaken

Både etter Indonesia-ulykken og flystyrten i Etiopia mistenkes det at en programvare på MAX-flyene som har til hensikt å dytte flyets nese nedover for å unngå steiling under visse omstendigheter, kan ha bidratt til ulykkene.

I meldingen skriver selskapet at endringene som er gjort, vil forbedre simuleringen av kraftbelastninger på de spakene, spesifikt de som brukes for å gripe inn og manuelt justere flyets bane i lufta.

Både etter Indonesia-ulykken og flystyrten i Etiopia mistenkes det at en programvare på MAX-flyene som har til hensikt å dytte flyets nese nedover for å unngå steiling under visse omstendigheter, kan ha bidratt til ulykkene.

Kommer sent på året

Flyene er inntil videre satt på bakken mens oppdateringene blir gjort og i påvente av godkjenning.

– Boeing jobber tett sammen med produsentene og tilsynsmyndighetene om disse endringene og forbedringene, og for å sikre at kundetrening ikke blir skadelidende, heter det i meldingen lørdag.

Boeing har utviklet en opplæringsmanual som nå gjennomgås av luftfartsmyndighetene i USA (FAA), globale myndigheter og ulike flyselskaper.

Southwest Airlines, en av de største kundene med 34 737 MAX-fly, sier at de venter sin første oppdaterte simulator på plass sent i år.

Les også: Etterlatte i harnisk etter pressekonferanse om Boeing-ulykken

Southwest Airlines, en av de største kundene med 34 737 MAX-fly, sier at de venter sin første oppdaterte simulator på plass sent i år.