USA har nå 2,3 millioner smittede og rundt 121.000 døde av koronaviruset. Onsdag ble det registrert flest nye smittede på én dag siden april. Rundt 35.000 tilfeller ble registrert.

Universitetet i Washington tror 180.000 mennesker i USA kan dø innen oktober, eller 146.000 dersom 95 prosent av innbyggerne bruker munnbind, melder BBC.

New York, Connecticut og New Jersey ber nå tilreisende fra delstater med høy koronasmitterate om å gå i karantene i to uker etter ankomst. New Jerseys guvernør Phil Murphy forklarte beslutningen med at folk i disse tre statene har vært «through hell and back» og vil ikke ha en ny runde med smitte.

Folk som har vært i statene merket i rødt, bes holde seg hjemme i 14 dager hvis de kommer til New York, Connecticut og New Jersey:

New York har vært hardest rammet totalt sett i USA, med 394.430 smittede og 31.000 døde. Nå går smitteraten ned.

Lettet tidlig på restriksjonene

Tirsdag sa USAs smittevernekspert, Anthony Fauci, at de ser en foruroligende bølge av smitte, og tilfellene øker særlig i mange sørlige og vestlige stater.

I California ble det onsdag rapportert om 7149 nye smittetilfeller. Dermed har staten 190.222 tilfeller samlet. Walt Disney-konsernet har besluttet å avvente åpningen av parkene i California.

Også i Florida stiger tallene, med 5508 nye smittetilfeller onsdag. Totalt er 109.014 mennesker i denne staten smittet, og 3281 er døde.

Arizona og Texas er stater hvor man også ser en økning. Begge var blant statene som lettet på koronarestriksjonene tidlig.

– Texas skal forbli helt åpent for business, sa guvernør Greg Abbott nylig, ifølge The Guardian. Dermed kan folk fritt samles på barer, restauranter og strender. Det til tross for at antall sykehusinnleggelser og smittetallene øker kraftig. Innbyggerne oppfordres til å bruke masker og holde avstand til hverandre.

Andre stater med et sterkt økende antall smittede er South Carolina, Utah, Mississippi og Louisiana.

Delstater markert med rødt og oransje opplever størst økning i antall smittede. De grønne har en nedgang. Data er hentet fra npr.org.

– Bør teste færre

Natt til søndag norsk tid holdt president Donald Trump tale i Tulsa, Oklahoma. Der oppfordret han til å roe ned testingen.

Trump sa, ifølge VG, at USA har testet 25 millioner innbyggere til nå, langt mer enn noe annet land.

Testingen har også negative konsekvenser, ifølge presidenten:

– Ulempen er at den omfattende testingen fører til loggføring av flere tilfeller av viruset. Når du tester i en slik utstrekning, vil du finne flere tilfeller, sa han.

Testing alene forklarer ikke bølgen av nye utbrudd, skriver New York Times. For eksempel ser man også en økning i antall sykehusinnleggelser i mange stater.