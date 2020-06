Koronaviruset rammer urbefolkningen i Brasil: – Vi står overfor en utryddelse

Koronaviruset rammer Latin-Amerika hardt. Særlig sprer smitten seg raskt i Brasil, hvor viruset nå farer gjennom urfolksstammene og dreper eldre. Med dem forsvinner urgammel historie, kultur og medisinsk kunnskap.

– Vi følger situasjonen tett og er skremt av det vi ser. Brasil er blant landene som er hardest rammet av koronaviruset, og urfolk er mest utsatt. Ingenting tyder på at vi har nådd toppen ennå. Dette blir ille, sier Øyvind Eggen, generalsekretær i Regnskogfondet til Aftenposten.

Det er nå registrert over en million smittetilfeller i Brasil. Antall døde har passert 50.000. Samtidig som tallene stiger, øker også frykten for den utsatte delen av Brasils befolkning.

– Det er ikke overraskende at urfolk rammes hardest. De har dårligere helsetilbud, utilstrekkelig informasjon, liten tilgang til smittevernutstyr, og lavere resistens mot virusinfeksjoner, sier Eggen, som mener det verste ligger foran oss.

Frykter uopprettelig skade

Den britiske avisen The Guardian skriver at covid-19 står i fare for å ta knekken på store grupper urfolk og gjøre uopprettelig skade på landets kulturarv. Allerede har en rekke stammeledere, sentrale eldre og tradisjonelle healere mistet livet, ifølge avisen.

Munduruku-stammen i Amazonas har så langt mistet ti av sine eldre.

– Vi kalte dem alltid levende biblioteker. Dette har vært så smertefullt for oss, sier stammeleder Alessandra Munduruku til The Guardian.

Flykter dypere inn i skogene

Urfolkssammenslutningen APIB har rapportert at på tvers av 110 stammesamfunn har minst 332 mennesker mistet livet. Over 7000 er smittet av covid-19.

– Vi står overfor en utryddelse, sier leder og koordinator i APIB, Dinamam Tuxá.

Foruten Brasil, meldes det også om at regnskoglandsbyer i land som Peru, Colombia og Indonesia blir forlatt. Innbyggerne flytter dypere innover i de store skogene med håp om å isolere seg fra sykdommen.

Regnskogfondet mottar stadig flere rapporter om urfolk som flykter.

– Folk vet hva som truer og forsøker å beskytte seg, men det er ikke lett, forteller Eggen.

Han er også bekymret for skogbrannsesongen som snart starter.

– I år blir brannene antagelig større enn i fjor, og med covid-19 på toppen tror jeg vi får se en dødelighet som overstiger alt annet vi har sett til nå.

Ingen ukjent fiende

Alvorlig sykdomsutbrudd er ikke nytt for Brasils urfolk. Tidligere har smitte ført til massedød i reservatene.

Urfolk er svært utsatt for alvorlig sykdom ved sesonginfluensa og pandemisk influensa. Under spanskesyken døde opptil 90 prosent av innbyggerne i enkelte isolerte urfolkssamfunn i Alaska. Nå kan historien dessverre gjenta seg, skrev pandemiforsker Mamelund i Aftenposten i april.

Myndighetene kritisert

Det er anslått at omtrent 900.000 urfolk bor i Brasil, hvorav 30 prosent lever i byene og resten i landsbyer og reservater.

Mange stammer lever allerede under press fra tømmerhuggere, gruvebransjen og bønder som ønsker tilgang til ettertraktede mineraler, skog og jordområder.

Flere urfolkledere har tatt til orde for at myndighetene, med president Jair Bolsonaro i spissen, ikke gjør nok for å hjelpe den sårbare delen av befolkningen, som ofte bor svært tett.

De mener blant annet det har tatt for langt tid å sende nødhjelp til innbyggerne som har isolert seg, noe som har tvunget dem til å reise til nærliggende byer og risikere smitte.

Startet underskriftskampanje

I en underskriftskampanje startet av den verdensberømte fotografen Sebastião Salgado og hans kone Lélia, ber de om støtte til å beskytte urbefolkningen fra det de mener kan bli et «folkemord», skriver The Guardian.

Sebastião Salgado er selv fra Brasil, og har i flere tiår dokumentert livet i Amazonas-regnskogen gjennom storslagne svart/hvitt-fotografier.

Så langt har snart 290.000 personer signert underskriftskampanjen, blant annet kjendiser som Brad Pitt, Madonna, Oprah Winfrey og Paul McCartney.

