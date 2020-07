Svensk journalist er fortsatt i live etter 18 år i eritreisk fengsel

Opp gjennom årene har det vært motstridende meldinger om Isaaks tilstand.

– Ja, faren min er i live. Og du tenker kanskje: Hvordan vet du det? Det er her taust diplomati kommer inn. Jeg kan ikke og får ikke si mer, sa datteren Betlehem Isaak mandag til Sveriges Radio.

Hun sier videre at hun ikke vil gå inn i detaljer rundt hvordan hun har fått vite at faren lever, og viser til den tause diplomatiske prosessen som pågår.

– Det kalles taust diplomati fordi man ikke kan eller ikke får lov til å snakke om hva som skjer på utsiden, sa hun.

55 år gamle Dawit Isaak søkte asyl i Sverige i 1987, og ble svensk statsborger i 1992. Om lag åtte år senere dro han tilbake til Eritrea for å arbeide for den uavhengige avisa Setit, som skrev om kritikken mot landets president.

Isaak ble arrestert i september 2001, da Eritreas myndigheter slo hardt ned på uavhengige aviser, og Isaak ble stemplet som en forræder. Siden har få hørt fra ham.

I helga også sa lederen for en komité som arbeider for å få Isaak løslatt, at Isaak er i live. Lederen, Leif Obrink, ville ikke gå i detalj, men sa at informasjonen han hadde fått «er en tier» på en skala fra én til ti.

Eritrea rangeres ofte i bunnen av pressefrihetsindeksen til Reportere uten grenser.