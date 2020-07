Presidenten lovet at Gud renset luften i landet for koronavirus. Så døde han. Nå innføres full testing.

Den brå endringen i landets koronapolitikk kan markere starten på et nytt Burundi, men eksperter frykter også maktkamp mellom de to som litt plutselig fikk landets mektigste jobber.

En ung mann blir testet for koronaviruset i Bujumbura i Burundi. Myndighetene har startet omfattende testing etter den forrige presidentens død. Berthier Mugiraneza / AP

Pierre Nkurunziza (55) var president i Burundi i 15 år, noe mange kritikere mente var fem år lenger enn grunnloven åpner for. Han var glad i fotball, og han ble pinsevenn etter å ha hørt den norske predikanten Aril Edvardsen preke i 2003.

Da koronapandemien spredte seg i verden, hadde Nkurunziza begynt å forberede seg på å gå av som president. Han sa til folket at «Gud har renset luften over Burundi», og han innførte ikke noen omfattende tiltak for å begrense spredningen av covid-19 i landet.

Men etter hans død har det oppstått rykter om at det var nettopp koronaviruset som var årsaken til dødsfallet. Hans kone skal ifølge kenyanske medier ha blitt smittet og blitt fløyet til Nairobi uken før Nkurunzizas død.

Burundis tidligere president Pierre Nkurunziza ble gravlagt 26. juni i en stor seremoni i hovedstaden Gitega. CLOVIS GUY SIBONIYO / Reuters / NTB scanpix

Ny president – ny koronapolitikk

Burundiske myndigheter sier derimot at Nkurunziza døde av at hjertet plutselig sviktet da han var tilskuer til en volleyballkamp.

Etter hans død har de offisielle smittetallene begynt å øke, og tonen fra myndighetene er blitt en helt annen. Den avdøde presidentens arvtager har erklært at covid-19 er «Burundis hovedfiende», og det er satt i gang omfattende testing i landet de siste ukene, rapporterer Al Jazeera.

– Med denne kampanjen jobber vi for å kunne tilby tester til dem som tidligere ikke kunne få det, og vi føler nå at dette er tidspunktet der vi kan samarbeide om dette problemet, sier Burundis helseminister, Thaddee Ndikumana, som forsikrer om at Burundi har nok utstyr til å forebygge viruset.

Burundis helseminister Thaddee Ndikumana forteller journalistene hvorfor landet plutselig har satt i gang tiltak mot koronaviruset. Berthier Mugiraneza / AP / NTB scanpix

Kastet ut kritikere

Pierre Nkurunziza skapte mye uro i sine siste leveår. Han gikk for en tredje presidentperiode selv om grunnloven bare åpner for to perioder. Det splittet blant annet hæren i landet og skapte store demonstrasjoner.

Rapporter om omfattende vold, drap og forfølgelse av opposisjon har kommet fra landet som de siste årene er blitt stadig mer lukket. Nkurunzizas svar på kritikk har ofte vært å kaste ut kritikerne.

Flere FN-ansatte er kastet ut, og sistemann ut var representanten til Verdens helseorganisasjon, som ble utvist etter at de la frem en rapport som dokumenterte 300 utenomrettslige henrettelser.

Evariste Ndayishimiye er Burundis nye president. Han har militær bakgrunn og har hatt flere ministerposter under avdøde Nkurunzizas regjeringstid. EVRARD NGENDAKUMANA / Reuters / NTB scanpix

Ny president med militærbakgrunn

Midt i den globale pandemien ble et planlagt presidentvalg holdt. Nkurunziza hadde sikret seg selv en vetorett «til evig tid», men døde altså før han fikk levert stafettpinnen videre til sin utvalgte etterfølger, Evariste Ndayishimiye.

Ndayishimiye har erfaring som innenriks- og sikkerhetsminister, har vært ansvarlig for militære saker ved presidentens kontor, og han har også militærerfaring fra konfliktene på 90-tallet.

Militæret står sentralt i Burundi, et land som for 25 år siden opplevde et folkemord i likhet med nabolandet Rwanda. Her fra innsettelsen av ny president 18. juni. EVRARD NGENDAKUMANA / Reuters / NTB scanpix

Amnesty International og Global Centre for the Responsibility to Protect er blant dem som har gått offentlig ut og sagt at de håper at Ndayishimiye skal respektere menneskerettighetene mer enn Nkurunziza gjorde.

Professor ved University of Rwanda, Charles Kabwete, mener landets nye president kanskje vil skape seg et godt ettermæle og endre retning for landet.

– En ny president kan utvikle sin egen personlighet og foretrekke å jobbe for en innføring av reformer som skaper et bedre forhold til nabolandene, sier Kabwete til avisen The East African.

I 2015 var det enorme opptøyer i Burundi etter at president Pierre Nkurunziza tolket grunnloven på en måte som gjorde det mulig for ham å regjere i tre perioder. Mange var uenige i tolkingen og mente han burde gå av etter to perioder. GORAN TOMASEVIC / Reuters / NTB scanpix

Kan det bli maktkamp i Burundi?

Men ikke alle tror presidentskiftet blir så enkelt. Forsker Paul Nantulya ved Africa Center for Strategic Studies mener Burundi kan havne i en maktkamp.

Han peker på at den nye presidenten og den nye statsministeren, Alain-Guillaume Bunyoni, kommer fra hver sin fløy av regjeringspartiet CNDD/FDD. De er begge valgt av partiet, men de ville ikke valgt hverandre.

Kimen til potensiell konflikt ligger i de to ledernes bakgrunn. Mens president Ndayishimiye har militær bakgrunn, har statsminister Bunyoni vært sjef for politiet og det militært organiserte politikorpset som kalles gendarmeri.

«Dette varsler om en organisering der konkurrerende politiske strukturer kontrollerer ulike deler av sikkerhetssektoren», skriver Nantulya i sin politiske analyse.

Urolig region

Burundi har hatt et anspent forhold til nabolandet Rwanda de siste årene, men da Rwandas president la ut en kondolansemelding på Twitter, ble det tent en del nye håp om et bedre samarbeid for de to landene.

De to små landene grenser begge opp mot store DR Kongo. Og ifølge International Crisis Group beskylder Burundi og Rwanda hverandre for å sende soldater inn i Kongo for å støtte ulike militser i et ressursrikt, men lovløst område.

En nasjonal krise i Burundi kan i verste fall få regionale konsekvenser slik man nylig har sett lenger nordvest i Afrika, i Mali og Nigeria.

Også Tanzania følger spent med etter at de i flere år har tatt imot flere hundre tusen flyktninger fra Burundi som har flyktet fra drap, vold og maktovergrep i hjemlandet.

