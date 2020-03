FNs generalsekretær etterlyser systemskifte på kvinnedagen

– Det 21. århundret må bli likestillingens århundre for kvinner, skriver Guterres i en kronikk i avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung på kvinnedagen 8. mars.

– Det er på tide at man slutter å forsøke å endre kvinner og på tide at man stedet begynner å endre systemet som hindrer dem fra å nå sitt potensial, skriver han.

FNs generalsekretær viser til at det fortsatt er langt flere menn enn kvinner på universitetene, innen teknologisektoren og som etablerer bedrifter.

Foto: AP / NTB scanpix

Største urettferdighet

– Mangelen på likestilling er vår tids største urettferdighet og utfordring for menneskerettighetene, mener Guterres.

Kvinner verden over utsettes daglig for menns sexisme og bedrevitende holdninger, og på toppen av dette så klandres de for selv å ha skylden, påpeker han.

Trosset virusfrykt

Titusenvis av kvinner og menn verden over trosset søndag frykten for koronaviruset og deltok i markeringer av kvinnedagen.

I Kina, der viruset har krevd over 3.000 menneskeliv og over 80.000 er smittet, framhevet den statlige kringkasteren CCTV de kvinnelige helsearbeiderne som går i front for å bekjempe koronaviruset.

Både i Thailand, Indonesia, Filippinene og Pakistan marsjerte kvinner i gatene med krav om likestilling og frihet.

Avlyst

En planlagt marsj i Indias hovedstad New Delhi ble derimot avlyst på grunn av frykt for smittespredning, men statsminister Narendra Modi lot flere prominente kvinner overta styringen av kontoene hans i sosiale medier.

Også i Sør-Korea, som nest etter Kina har flest smittede, ble flere markeringer avlyst søndag.

– Selv om vi ikke kan være fysisk sammen, er vi mer enn noensinne bestemt på å sørge for likestilling, sa landets likestillingsminister Lee Jung-Ok i en video.

Kvinneorganisasjoner og aktivister i flere andre land valgte også å markere dagen med kampanjer i sosiale medier i stedet for å samles til de årvisse 8. mars-togene.

Angrepet

I Kirgisistans hovedstad Bisjkek gikk maskerte menn løs på toget og rev i stykker plakatene som ble båret. Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, men ifølge øyenvitner ble flere titalls kvinner kort tid etter pågrepet og kjørt bort fra stedet i politibiler.

En talsmann for politiet sier at kvinnene ble kjørt bort av hensyn til egen sikkerhet, men la til at de ikke hadde tillatelse til å demonstrere og derfor brøt et forbud mot forstyrrelse av ro og orden.