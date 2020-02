Etterforskningen av Palme-drapet kan gå mot slutten

Den svenske statsministeren Olof Palme ble skutt og drept i 1986, og etterforskningen har pågått siden.

Lederen for Palmegruppen, sjefanklager Krister Petersson, opplyser nå til SVT-programmet Veckans brott at det vil bli satt strek, enten i form av en tiltale eller at etterforskningen avsluttes.

– Jeg er positiv til å kunne presentere hva som har hendt rundt drapet og hvem som er ansvarlig for det, sier Petersson.

Historiens lengste drapsetterforskning i Sverige, som har pågått sammenhengende i 34 år, kan dermed gå mot slutten.

Ulike spor

Etterforskerne har opp gjennom årene lansert en rekke ulike spor og gjerningspersoner, men bare en gang har det resultert i tiltale.

Christer Pettersson ble først ble dømt for drapet, men deretter frikjent. Han døde i 2004.

– Han er det eneste mennesket i hele verden som er frikjent for dette drapet, sa Petersson til SVT for to år siden. Også da var han overbevist om at drapet ville bli oppklart.

Interessante spor

Etterforskerne har nå svært interessante spor og har kommet nærmere en løsning på Sveriges største drapsmysterium, sier Petersson nå.

– Etter min oppfatning har vi kommet nærmere en løsning. Jeg har vært positiv helt siden jeg overtok etterforskningen i 2017. Jeg har lagt ned mye mer tid på dette enn jeg trodde ville bli nødvendig, sier han.

Petersson vil ikke svare på om etterforskerne nå har peilet seg inn på en mistenkt gjerningsmann.

– Det kommer jeg ikke til å si, men den tolkningen er fri, sier han.

Dersom vedkommende ikke lenger lever og kan stilles for retten, vil etterforskningen bli avsluttet, bekrefter Petersson.

Kan pakke sammen

Den såkalte Palmegruppen består nå bare av Petersson og fire etterforskere fra det svenske politiets nasjonale operative avdeling. Innen sommeren kan de komme til å pakke sammen.

– Det kan jo hende at vi da har kommet så langt man kan håpe på, og at ytterligere etterforskning ikke vil gi noe. Det er jo en mulighet, men jeg vil ikke foregripe hva vi kommer til å legge fram i løpet av første halvår, sier han.