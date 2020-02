Kraftig økning i nye smittetilfeller i Sør-Korea

Sørkoreanske myndigheter opplyser lørdag at 92 av de 142 nye smittetilfellene dreier seg om pasienter og ansatte ved et sykehus i Cheongdo, som ligger rundt 27 kilometer sør for byen Daegu.

Mer enn 150 av de totalt 346 smittede i landet tilhører den kristne Shincheonji-sekten. Sekten er svært aktiv i storbyen Daegu, men også i nærliggende Cheongdo, som er fødestedet til sektens grunnlegger.

Ifølge myndighetene er 9.300 medlemmer av sekten nå enten i karantene eller blitt bedt om å holde seg hjemme.

Krisetilstand

Sørkoreanske myndigheter har erklært krisetilstand i Daegu grunnet spredningen av viruset. Ordføreren i byen, Kwon Young-jin, har oppfordret byens 2,5 millioner innbyggere til å holde seg innendørs.

Sør-Korea er med sine 346 smittetilfeller landet som bortsett fra Kina er hardest rammet av covid-19-viruset.

To personer fra Daegu har omkommet på grunn av viruset.

Over 2.300 døde i Kina

Kinesiske myndigheter opplyser lørdag at tilsiget av nye smittetilfeller i Kina er fallende. Antallet nye smittetilfeller er 397. Tallet på nye tilfeller var til sammenligning 889 fredag.

Tallet på døde fra det nye koronaviruset i Kina har imidlertid steget til 2.345 etter ytterligere 109 dødsfall. Flesteparten av de nye dødsfallene var i Hubei-provinsen, opplyser myndighetene.

Det totale antallet smittede personer i Kina er nå over 76.000.

Første dødsfall i Italia

Fredag ble det første dødsfallet som følge av covid-19-viruset bekreftet i Italia, opplyser italienske helsemyndigheter. Den omkomne er en 78 år gammel mann fra Veneto-regionen nordøst i landet.

Mannen ble innlagt på sykehus for ti dager siden grunnet annen sykdom. Han døde fredag.

Mannen hadde fått påvist covid-19-viruset i en foreløpig test.