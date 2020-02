Sluttkampen nærmer seg i Syria. Det får dramatiske konsekvenser for mange mennesker.

Gjennom hele Syrias borgerkrig har Maad al-Khalaf hjulpet andre syrere med å finne et tilfluktssted. Nå har han selv og familien måttet flykte.

Sammen med hundretusener andre har han flyktet fra regjeringshærens offensiv mot Idlib-provinsen, opprørernes siste skanse.

Familien bor nå i et telt på et stykke land donert av en slektning, skriver AP. Vintervindene blåser gjennom den lille leiren, der 30 familier har samlet seg i 15 telt satt opp på den gjørmete bakken. De deler ett toalett, én vask og lettelsen over å ha kommet seg unna kampene. Enn så lenge, i det minste.

KHALIL ASHAWI, Reuters/NTB scanpix

Regjeringshæren erobret viktig hovedvei

For første gang siden 2012 tok den syriske hæren tirsdag kontroll over M5, hovedveien mellom det sentrale Syria og Aleppo. Det skal de har klart til tross for at tyrkiske soldater har rykket inn i Syria.

President Bashar al-Assad har dermed tatt enda et skritt på veien mot sitt uttalte mål: full kontroll over hele Syria. Opprøret som startet i 2011, ligger i enda større grad an til å bli fullstendig knust.

Svein Eide

2,5 millioner mennesker kan bli drevet på flukt

Opprørerne er blitt presset inn i en stadig mindre del av provinsen Idlib i det nordvestlige hjørnet av Syria. 400.000–500.000 mennesker har siden desember blitt drevet vestover mot grensen mot Tyrkia. Der befinner det seg allerede 1 million internt fordrevne syrere.

I verste fall kan 2,5 millioner mennesker bli drevet på flukt, skriver den franske forskeren og Midtøsten-eksperten Fabrice Balanche.

De europeiske landene er bekymret for at en strøm av flyktninger kan gå i retning Europa, skriver Balanche. Han er forskningsleder ved Universitetet i Lyon og dessuten tilknyttet The Washington Institute.

I en artikkel på The Washington Institutes nettsider, tegner Balanche opp tre mulige scenarioer for hva som kan komme til å skje med de ulykkelige menneskene som nå er på flukt fra krigføringen i Syria.

Ghaith Alsayed, AP/NTB scanpix

Scenario 1: En stor flyktningstrøm mot Europa

Det er foreløpig flere ting som hindrer at opptil flere millioner syrere strømmer inn i Europa.

Tyrkia har stengt grensen og satt opp et gjerde langs grensen mot Syria. De mener 3,6 millioner syrere i Tyrkia er mer en nok.

Den tyrkiske kystvakten hindrer migranter å komme seg i båter mot Hellas.

Grekerne legger stadig flere hindre i veien for migrantene. Det siste er et planlagt gjerde i sjøen i Egeerhavet.

Det er blitt vanskeligere å komme seg gjennom Balkan.

De fleste europeiske land er lite lystne på å ta imot mange flyktninger. De frykter blant annet å bli straffet av velgerne ved neste valg.

Men alt dette kan kollapse dersom Tyrkia får en stor mengde flyktninger inn i landet og de ikke lenger kan eller vil hindre at de drar til Europa. Det er et scenario president Recep Tayyip Erdogan har advart mot flere ganger.

Afshin Ismaeli

Scenario 2: Flyktningene plasseres i sikkerhetssoner i det nordlige Syria

Tyrkia vil opprette en 32 kilometer dyp sikkerhetssone langs Syrias grense mot Tyrkia. Dit vil de sende både flyktningene fra Idlib og en betydelig andel av de 3,6 millioner syrerne som allerede er i Tyrkia.

Tyrkias angrep i oktober i fjor den kurdiskkontrollerte delen av Syria for å etablere en del av denne sikkerhetssonen. Angrepet var svært upopulært i Europa. Men Erdogan satser på at europeiske politikere er så lite stemt for et storinnrykk av syriske flyktninger i Europa, at de likevel vil støtte planen, skriver Balanche.

Kurdiske flyktninger kommer til å sky sikkerhetssonen fordi de frykter forfølgelse fra Tyrkia-støttede militser. En halv million kurdiske flyktninger vil antagelig dra til det kurdiskstyrte Nord-Irak og deretter begi seg mot Europa gjennom veletablerte migrantnettverk, spår Balanche.

Tyrkia kan oppnå å slå to fluer i ett smekk: bli kvitt noen av de syriske flyktningene og få kurdere de ser som en sikkerhetsrisiko, bort fra Tyrkias grense.

KHALIL ASHAWI, Reuters/NTB scanpix

Scenario 3: Assad gir et bredt amnesti og syrerne blir der de er

Utviklingen russerne ser for seg, er at president Bashar al-Assad gir amnesti til alle som har vært imot ham. Russerne mener at opprørere og sivile som har bodd i opprørskontrollerte områder da kan bli.

Russland mener Europa må være med på et spleiselag for å gjenoppbygge Syria. De europeiske landene har liten sans for planen. De frykter at Assad vil opprettholde et undertrykkende regime. De ønsker heller ikke å premiere Assad for den blodige krigføringen.

Mange opprørere og sivile som har bodd i opprørskontrollerte områder, vil neppe føle seg trygge og vil trolig forlate Syria.

Mikhail Klimentyev, SPUTNIK, Reuters/NTB scanpix

En test for Russland som stormakt i Midtøsten

Flyktningenes vanskelige situasjon gjenspeiler at konflikten i Syria er uløst, mener forsker Kjetil Selvik ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Problemene ble skjøvet frem i tid da opprørere som var i ferd med å tape andre steder, ble forflyttet til Idlib. Når regimet nå har fått frigjort nok militære ressurser til å ta Idlib, stiller det Tyrkia overfor et dobbelt problem. De kan miste kontrollen i en del av Syria der de har hatt innflytelse, og de kan få alle flyktningene fra krigen inn til sitt land. Russland får også en stor utfordring.

– Det som skjer, utspiller seg i trekanten mellom Tyrkia, Russland og Syria. Tyrkia og Syria har vidt motsatte interesser, mens Russland har sterke interesser knyttet til begge to, sier Selvik.

Han mener det nå blir opp til Russland å finne ut hva slags kompromiss det er mulig å få til mellom de to landene.

– Dette blir en test for Russland som stormakt i Midtøsten, sier han.