Voldsom eksplosjon i Linköping

Saken oppdateres.

Foreløpig er det kun kommet meldinger om at personer er lettere skadet, men situasjonen fremstår uoversiktlig.

SVT skriver at et stort redningsoperasjon er satt i gang på stedet, og at skadede fraktes til sykehus. Den nasjonale bombegruppen er på vei.

Bilder fra åstedet viser to leilighetsbygninger på seks og syv etasjer med knuste vinduer og terrasser som er blåst helt i stykker.

Julia, 24: "Jag blev väldigt rädd"

– Det er som en krigssone, sier en av dem som står i nærheten.

Meldingen om eksplosjonen på Hamngatan i Linköping kom rundt klokken 9 fredag.

– Vi fikk melding om at personer hadde hørt et høyt smell. Vi dro til stedet, hvor det ser ut til at noe har eksplodert. Vi jobber nå med å sikre åstedet og kontrollere om det er noen skadede, sier politiets pressetalsperson Åsa Willsund til nyhetsbyrået TT.

