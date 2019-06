Venezuelas opposisjon: – Ingen planer om å delta på flere møter i Norge

Guaidó krever at president Nicolás Maduro godtar at det holdes et nytt presidentvalg. Hvis ikke er det uaktuelt å møte representanter fra regjeringen igjen.

På et møte i byen Valencia i Venezuela fredag sa opposisjonslederen at dette kravet ikke er til forhandling.

– Det er ikke planlagt noe nytt møte nå, sa Guaidó, som har erklært seg selv som Venezuelas rettmessige leder, noe USA og flere andre vestlige land – men ikke Norge – har stilt seg bak.

– Ingen som har vettet i behold, vil sitte overfor en diktator og tenke at han forhandler i god tro, sa Guaidó videre.

Nordmenn i Caracas

Uttalelsen kom samtidig som norske utsendinger har dratt til Venezuelas hovedstad Caracas for å hindre at samtalene bryter sammen, ifølge The News&Observer.

Russlands utenriksdepartement har tidligere meldt at en tredje runde med samtaler skulle finne sted i Norge neste uke, men med Guaidós uttalelse ser dette ikke ut til å bli en realitet.

Utspillet viser hvor vanskelig det er å finne en fremforhandlet løsning på krisen i Venezuela, et land som i mange år har vært dypt splittet mellom venstre- og høyresiden, og som nå opplever en omfattende økonomisk krise.

Norske myndigheter har så langt vært vertskap for to runder med samtaler mellom Maduro-regjeringen og opposisjonen i Venezuela.

4 millioner har dratt

Opposisjonen krever også at Maduro går av, at det etableres en overgangsregjering, og at det holdes frie og transparente valg.

Den økonomiske og politiske krisen i Venezuela har ført til at én million innbyggere har forlatt landet siden november, viser ferske FN-tall.

Dermed befinner 4 millioner venezuelanere seg i utlandet, de aller fleste har flyktet siden 2016. Drøyt 2 millioner venezuelanere har reist til Colombia og Peru. Også Chile, Ecuador, Brasil og Argentina har vært viktige mottaksland.