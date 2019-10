Trump og Erdogan diskuterte trygg sone i Syria

De to presidentene drøftet forslaget i en telefonsamtale søndag.

Erdogan gjentok at opprettelsen av en trygg sone er nøkkelen til å nøytralisere trusselen fra det kurdiske partiet PKK og det amerikanskstøttede kurdiske YPG-militsen.

En beslutning om en trygg sone kan legge forholdene til rette for å returnere syriske flyktninger, ifølge en uttalelse fra Erdogans kontor.

Erdogan skal også ha gitt uttrykk for sin frustrasjon over at det amerikanske militæret og sikkerhetsbyråkratiet svikter når det gjelder å gjennomføre til fulle en avtale mellom de to landene.

De to presidentene ble enige om å møtes i Washington i november for videre samtaler.

Tyrkia har tidligere bedt EU om støtte til å opprette en trygg sone nordøst i Syria. Erdogan sa nylig at så mange som to millioner syriske flyktninger kan bli sendt til området, som skal strekke seg 30 kilometer øst for elven Eufrat og til grensen til Irak.