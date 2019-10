Norske soldater skal slåss mot IS i minst ett år til

I en situasjon der Den islamske staten (IS) kan komme til å utnytte kaoset i Syria, velger Norge å fortsette det militære nærværet i regionen.

– Norge viderefører det militære bidraget til opptrening av sikkerhetsstyrker i Irak til neste år, sier statsminister Erna Solberg.

Statsministeren var mandag i Irak. Den norske styrken i Operasjon Inherent Resolve er lokalisert i Anbar-regionen.

Norge stiller også med om lag ti personer til NATOs operasjon i Irak (NATO Mission Iraq, NMI), og beholder et lite logistikkelement i Jordan for å støtte operasjonene i Irak.

Norske soldater har trent opp irakiske kolleger siden 2014. De var først i Nord-Irak og flyttet til Anbar-provinsen vest for Bagdad for to år siden.

– IS har fortsatt store ressurser

Den internasjonale koalisjonen har, sammen med irakiske styrker, vært et viktig bidrag til å frata IS territoriell kontroll i Irak, mener statsministeren.

– ISIL er dermed svekket, men opererer fortsatt som en terrororganisasjon med store finansielle og personellmessige ressurser. De har fortsatt evne til å gjennomføre terroraksjoner og utgjør en betydelig trussel, både i regionen og globalt, sier Solberg. ISIL er en forkortelse som også brukes om IS.

– Utviklingen I det nordøstlige Syria den senere tiden undergraver den fremgangen vi har hatt i kampen mot ISIL. Norge har fordømt Tyrkias angrep på Nord-Syria og har uttrykt sterk bekymring for de humanitære konsekvensen av offensiven. I tillegg til de tragiske angrepene på sivile, har offensiven også ført til nye flyktningstrømmer. Antallet flyktninger vil trolig øke hvis ikke pausen i kamphandlingene mellom tyrkiske styrker og kurdiske grupper opprettholdes. Dette understreker viktigheten av en fortsatt internasjonal innsats for å bidra til å stabilitet også i nabolandet Irak, sier statsministeren.

Advarte om et mulig comeback fra IS

IS kontrollerte store landeområder i både Irak og Syria, men ble fratatt landområdene i 2017 i Irak og i mars 2019 i Syria etter å ha blitt knust militært.

Men IS som bevegelse og idé er ikke forsvunnet. Lederen Abu Bakr al-Baghdadi antas å være i live, og sovende celler slår stadig til med blodige terrorangrep.

Mange har advart om at faren for et IS-comeback har økt i og med Tyrkias angrep på Syria den 9. oktober.

– Tyrkia kan bli ansvarlig for å ha hjulpet IS med å etablere et kalifat, sa Frankrikes president Emmanuel Macron.

Et eventuelt nytt «kalifat» i Syria, vil være en trussel mot nabolandet Irak, der landets sikkerhetsstyrker også har advart mot sovende IS-celler.

– IS skjuler seg i fjellene, sa irakiske sikkerhetsstyrker til Aftenposten i sommer.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide har også sagt at Tyrkias offensiv i Syria kan underminere kampen mot IS.

– IS-medlemmer flyktet til Irak

Iraks forsvarsminister sa onsdag at han frykter Den islamske staten (IS) skal utnytte Tyrkias invasjon i det nordlige Syria til å destabilisere Irak. Han sier flere IS-medlemmer har klart å rømme fra fangenskap i Syria som følge av kaoset og flyktet til Irak.

Najah al-Shammari sa i grenseområdet mellom Irak og Syria at irakiske myndigheter må handle raskt for å stenge grensen.

– Irakiske myndigheter må handle raskt for å stenge ulovlige grenseoverganger mellom Irak og Syria, sa al-Shammari ifølge AP.

– Etterspurt bidrag med høy kvalitet

Oppdraget til Operasjon Inherent Resolve er ifølge regjeringen å bidra til å nedkjempe IS militært og sette irakiske sikkerhetsstyrker i stand til å håndtere trusselen fra voldelige ekstremister og opprørsgrupper. Det norske bidraget trener de irakiske styrkene i Anbar.

– Det norske bidraget er etterspurt, relevant og av høy kvalitet. I tillegg til kapasitetsbygging fokuseres innsatsen mot direkte støtte og rådgivning til irakiske sikkerhetsstyrker og operasjoner. Det norske bidraget er både ønsket og nødvendig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ifølge en pressemelding fra Statsministerens kontor.

NATO Mission Iraq trener også irakiske sikkerhetsstyrker. Norge har tatt på seg ansvar for støtte med mobile treningsteam og samarbeider med Danmark, Estland og Litauen om å stille et felles rådgiverlag innen sanitetstjeneste. De vil begynne arbeidet i 2020.