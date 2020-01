Weinstein anklaget for å kreve trekant av ung skuespiller etter overgrep

En rettssak mot den falne filmmogulen pågår i disse dager i New York. Der blir han anklaget for voldtekt og overgrep av to kvinner, Mimi Haley, som var tidligere produksjonsassistent, og en annen kvinnelig skuespiller.

Weinstein er tiltalt for å ha tvunget til seg oralsex av Mimi Haley i 2006, da hun var produksjonsassistent på programmet Project Runway. En annen skuespiller anklager ham for å ha voldtatt henne i 2013.

Trekant

Kvinnenes forsvarere har i tillegg hentet inn fire andre kvinner som sier de har hatt episoder med Weinstein, for å styrke sak om at han er en serieovergriper.

Onsdag forklarte en av de fire, Dawn Dunning, at Weinstein ville ha trekant med henne og assistenten i bytte mot flere filmroller. Dunning ville bli skuespiller og var tilhenger av Weinsteins filmer.

Dette er den sjette dagen med vitneutspørringer.

Stakk hånden under skjørtet

I 2005, ett år etter at de først møttes på en nattklubb i New York der hun var servitør, ble Dunning invitert til Weinsteins suite for å diskutere mulige filmprosjekter.

Der skal han uten forvarsel ha tatt hånden si under skjørtet hennes og befølt henne i skrittet.

– Jeg reiste meg. Jeg var i sjokk, forklarte Dunning i retten mens hun holdt tilbake tårene.

Deretter skal Weinstein ha bedt henne om ikke å gjøre noen stor greie ut av det og sa at det aldri kom til å skje igjen.

Ingenting å vinne

To uker senere ble hun spurt om å møte Weinstein igjen. Da hun kom til hotellet ble hun ført opp til en suite av en assistent, der Weinstein tok henne imot i en badekåpe. Han viste henne en kontrakt for tre filmroller hun ville få på betingelse av at hun hadde sex med ham og assistenten.

Hun begynte å le fordi hun trodde det var en spøk, og da skal Weinstein ha blitt sint og ropt at hun aldri kom til å klare seg i denne bransjen.

Da hun ble spurt av aktoratet om hun hadde noe å vinne på å stå fram og vitne mot Weinstein, svarte Dunning:

– Nei, om noe så taper jeg. Dette er det verste og hardeste jeg noen gang har gjort.

Under kryssforhøret spurte forsvarsadvokat Arthur Aidala om hvorfor hun valgte å møte Weinstein igjen dersom han hadde forgrepet seg på henne forrige gang de møttes.

Fire vitner

Weinstein kan altså ikke dømmes for hendelsen i denne rettssaken, men det kan bli viktig for å avgjøre straffen. Påtalemyndigheten bruker sakene om «tidligere dårlig oppførsel» for å etablere elementer som for eksempel motiv, mulighet, intensjon og planmessighet.

I tillegg til Dunning og Annabella Sciorra, som allerede har vitnet om å ha blitt voldtatt av Weinstein i sin egen leilighet på midten av 90-tallet, skal Tarale Wulff og en fjerde kvinne vitne i rettssaken.

Dersom han blir kjent skyldig, risikerer Weinstein livstid i fengsel.