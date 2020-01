Irans mest populære general måtte identifiseres med den velkjente ringen. Hva skjer nå?

Natt til fredag ble den iranske generalen Qasem Soleimani drept i et amerikansk rakettangrep ved flyplassen i Bagdad.

Drapet øker krigsfrykten i Midtøsten:

Iran har truet med alvorlig gjengjeldelse, og titusener demonstrerte i gatene.

Irak har innkalt til krisemøte i parlamentet og statsministeren sier «krigens lunte er tent».

USA ber sivile amerikanere forlate Irak.

Israels statsminister hastet hjem fra Hellas og satte forsvaret i beredskap.

Oljeprisen skjøt i været.

IRAQI SECURITY MEDIA CELL, Reuters

Skrev navnet hans

Da irakiske demonstranter nyttårsaften og 1. nyttårsdag angrep USAs ambassade i Bagdad, skrev de «Soleimani er vår leder» på veggene. Den iranske general Qasem Soleimani har vært Irans strateg bak fordekt krigføring og mesterhjernen bak landets økende innflytelse i regionen de siste årene.

Da USA drepte ham og ni andre personer ved Bagdads flyplass i et rakettangrep sent torsdag kveld, skal likene ha vært så ugjenkjennelige at Soleimani blant annet måtte identifiseres ved hjelp av den velkjente, store ringen han pleide å gå med.

Soleimani var en populær og kjent skikkelse i Iran, og fredag satt landets nasjonale sikkerhetsråd i krisemøte for å vurdere motangrep etter anslaget.

Wana News Agency, Reuters/NTB scanpix

Fakta: Opptakten til angrepet 27. desember ble militærbasen K1 nord i Irak beskutt av en Iran-støttet milits med over 30 raketter. En sivil amerikaner ble drept og fire soldater såret. To dager senere slo amerikanske jagerfly til mot tre steder i Irak og to i Syria der gruppen holdt til. Nyttårsaften og 1. nyttårsdag angrep demonstranter USAs ambassade i Bagdad. De begikk hærverk og stakk bygninger i brann. Natt til fredag landet den iranske general Qasem Soleimani i Bagdad sammen med en rekke andre iranere. Da de forlot flyplassen i to biler, ble de angrepet av raketter. Soleimani ble drept. Det ble også Abu Mahdi al-Muhandis, en mektig leder av iransk-støttede militser i Irak. I tillegg skal ti andre personer være drept, blant dem svigersønnen til en Hizbollah-topp som ble drept i 2008.

– Kan bare håpe

Seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk utenrikspolitisk institutt håper partene holder seg i skinnet.

– President Trump har lovet å ikke trekke USA inn i nye kriger og vil ha interesse av å holde sitt valgløfte i et valgår. Iran har heller ingen interesse av en krig. Så vi kan bare håpe på at partene holder en moderat linje. Amerikanerne må ha visst hva de gjorde, sier Lodgaard.

Christopher Olssøn

Han mener USAs begrunnelse om å beskytte amerikanske liv mot angrep planlagt av Soleimani står til troende, og at det derfor er vanskelig å kritisere Trump for avgjørelsen.

Lodgaard minner om at president Trump i fjor avlyste et motangrep etter at iranerne hadde skutt ned et amerikansk spionfly.

Trump tvitret

Kort tid etter angrepet la USAs president Donald Trump, som ferierer i Florida, ut et bilde av et amerikansk flagg. Fredag morgen amerikansk tid gikk han ut på Twitter med følgende budskap: «Iran har aldri vunnet en krig, men aldri tapt en forhandling.»

Iran never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

– Annerledes enn før

Lodgaard ser faren for at konflikten kan komme ut av kontroll. Angrepet på Soleimani er annerledes enn tidligere hendelser mellom USA og Iran, mener Lodgaard.

– Soleimani var spindelen i et nettverk for etterretning og diplomati med direkte linje til ledelsen i Iran, sier Lodgaard.

– Kan eskalere til full krig

Lodgaard er ikke alene om sin bekymring.

– Nå ser vi det som på godt norsk kalles et «chicken race». Man eskalerer fra begge sider og ser om motparten vil vike, sier orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høyskole.

– Blir det krig mellom USA og Iran?

– Denne konflikten kan eskalere til full krig, men det er langt frem til en krig med bakkestyrker. Det er i så fall mer sannsynlig med en luftkampanje og en krig gjennom stedfortredere, sier Slensvik.

Han mener det uansett er urealistisk å tro at Soleimanis død vil forbli ubesvart fra Irans side.

– De kan ramme økonomiske interesser, militært eller digitalt, sier Slensvik.

Kastet ut av Irak?

Han regner med at de vil forsøke å trappe opp fra fjorårets konfrontasjoner. Da ble blant annet et amerikansk spionfly skutt ned, skipstrafikk ble rammet av eksplosiver og et saudisk oljeanlegg ble angrepet av droner. Mistanken gikk mot Iran.

I Irak vil debatten om å kaste amerikanere ut bli intensivert, påpeker Slensvik. USA har nå 5000 soldater i landet.

– USA er i denne regionen fra før på kant med Tyrkia, et alliert land der de har baser. Mister de sin innflytelse i Irak, står de i praksis igjen med Israel, Jordan og Saudi-Arabia. Blir USA kastet ut av Irak, vil også Irans innflytelse paradoksalt nok øke ytterligere, sier Slensvik.

– Mangler ikke mål

Kjetil Selvik ved Nupi mener denne hendelsen skiller seg fra tidligere fordi det var et direkte militært angrep på en høytstående leder i stedet for cyberkrigføring eller stedfortrederangrep, en form for indirekte angrep gjennom allierte.

– Det er en veldig kritisk situasjon fordi det er stor fare for at Iran kommer til å svare. Og da er det igjen stor fare for at USA vil svare, sier han.

Selvik mener Iran, når de vil gjøre gjengjeld, ikke mangler mål.

CHRISTOPHER OLSSON

– Det som er Irans største problem, er styrkeforholdet. Iran har ikke mulighet til å gå til frontalangrep og har ikke kapasitet til å gå til angrep mot USA. Jeg tror de fortsatt må benytte elementer av asymmetrisk angrep med innslag av overraskelse og fortsatt tvetydighet, sier han,

Selvik mener en eventuell fredelig løsning må gi regimet i Iran noe som gjør at de ikke taper ansikt. Det samme gjelder for USAs president Donald Trump.

– Det må skje gjennom at Iran får respondert på en måte så de kan si at vi har svart, og at USA også kan si at de har svart - uten at det blir full krig. Det blir vanskelig, sier han.

Morteza Akhoondi / Tasnim News Agency

Rakettregn og minelegging

Enkelte internasjonale observatører lufter muligheten for at tålmodige iranere kan vente med å slå tilbake til vestlig interesse har dabbet av. Uansett har Iran en rekke muligheter for å gjengjelde drapet på Soleimani.

USA har flere titalls militærbaser i regionen. Lederen for Irans nasjonale sikkerhetsråd sa fredag at det ville være lett å ramme en av disse. Et rakettregn over amerikanske baser i Irak trekkes frem som en mulighet.

Videre går omtrent en femtedel av verdens olje gjennom det smale Hormuzstredet. Der kan iranerne minelegge Persiabukten, sabotere oljefrakten og slik sende oljeprisen til værs. Dyr olje er normalt dårlig nytt for verdensøkonomien og dermed USAs økonomi.

Iran kan også angripe USAs allierte i regionen, for eksempel Saudi-Arabia og Israel. To av iranernes fremste alierte i området har grense mot Israel: Hamas i Gaza og Hizbollah i Libanon. Hizbollah-sjefen har allerede på egenhånd truet med hevn. Ifølge lister fra det iranske offisielle nyhetsapparatet var også svigersønnen til en tidligere Hizbollah-topp blant de drepte.

Saudiene er på sin side allerede involvert i en krig på sin egen dørstokk med den Iran-støttede houthi-militsen i Jemen.