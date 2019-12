Komité endret tre bokstaver i tiltalen mot Trump. Kokain, Judas og Orwell oppe i høringen.

Etter to dager med heftig kjekling utsatte justiskomiteen i Representantenes hus natt til fredag å stemme over en riksrettstiltale.

Foreløpig står tiltalepunktene nesten helt ordrett slik det var foreslått.

Én liten forskjell var det dog: Komitéformann Jerrold Nadler åpnet møtet med å tvinge gjennom en opplesning av tiltalen mot republikanernes vilje. Deretter foreslo han straks en endring: Han ville bytte ut Donald J. Trump med Donald John Trump.

Endringen betyr intet for innholdet i tiltalen, men var et prosedyreknep for å kunne beholde større kontroll hos komitélederen med den kompliserte prosessen når en komité behandler endringsforslag.

To tiltalepunkter

Tiltalen, som er på drøyt åtte sider (her kan du lese utkastet), anklager Trump for maktmisbruk og motarbeiding av Kongressens granskning.

Trump er anklaget for å ha forsøkt å fuske i valgkampen 2020. Det skal han ha gjort ved forsøke å presse Ukraina til kunngjøre granskninger av Joe Biden og en konspirasjonsteori om Det demokratiske partiet.

Ville ha Joe Biden ut av tekst

Høringen i komiteen, som var åpen for allmennheten, pågikk deretter utover kvelden torsdag. Republikanerne debatterte iherdig og foreslo en rekke endringer, men ble nedstemt hver gang.

Blant forslagene var å fjerne både tiltalepunktene om maktmisbruk og motarbeiding av Kongressen. Et annet forslag gikk ut på å fjerne referansen til tidligere visepresident Joe Biden i anklagen. I stedet ville republikaneren Matt Gaetz ha teksten «et kjent korrupt selskap, Burisma, og dets korrupte ansettelse av Hunter Biden».

Fakta: Riksrett i USA USAs kongress kan avsette en president som har begått enkelte typer overtredelser. Prosessen kalles impeachment – riksrett på norsk. To ganger har presidenter vært tiltalt: Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1999. Begge ble frikjent. Richard Nixon trakk seg i 1974 før saken var klar. Representantenes hus tiltaler og Senatet dømmer. Høyesterettsjustitiarius leder en riksrettssak.

Kranglet om rus

Hunter Biden er Joe Bidens sønn, og hans godt kjente rusproblemer ble også brakt opp i debatten.

– Jeg vil ikke ta lett på noens misbruk av stoffer, men jeg har litt vondt for å tro at Burisma ansatte Hunter Biden for å løse sine internasjonale konflikter når han ikke kunne løse sin egen konflikt med leiebilfirmaet Hertz etter å ha etterlatt kokain og en crack-pipe i en bil, sa Matt Gaetz, en republikaner fra Florida.

Demokratene reagerte kraftig på at rusproblemer ble trukket inn i saken og henviste til at Gaetz selv er dømt for promillekjøring. Demokraten Hank Johnson svarte Gaetz med et engelsk uttrykk for å kaste stein i glasshus.

Alex Brandon, AP/NTB scanpix

Orwell og Jesus

Debatten var også hissig på andre felter enn rus. Republikaneren Steve Chabot sa at riksrettsprosessen ville gjort George Orwell, en forfatter kjent for romaner om diktaturer, stolt. Han sa at det hele var «den mest tragiske hån mot rettferdigheten i nasjonens historie».

På den andre siden sammenlignet demokraten Cedric Richmond republikanerne med Judas, en av Jesu disipler.

– Judas forrådte Jesus for 30 sølvpenger. For 30 positive twittermeldinger og gjenvalg er den andre siden villig til å forråde det amerikanske folk, sa han.

Forslaget til tiltale blir trolig vedtatt uten vesentlige endringer fredag.

Kort eller lang riksrettssak?

Samtidig som justispolitikerne argumenterte om tiltalepunktene, og presidenten tvitret nesten konstant om høringen, møtte advokater fra Det hvite hus republikanernes senatsleder Mitch McConnell. Han er den mest sentrale personen når rammene for riksrettssaken skal settes.

Ifølge CNN er McConnell og Trump til dels på kollisjonskurs om strategien for saken. McConnell skal ønske å få saken unnagjort, mens Trump angivelig gjerne vil trekke den ut, skape mye rabalder og bruke dette i valgkampen neste år.

Tiltale til uken

Representantenes hus er ventet å vedta tiltalepunktene tirsdag eller onsdag, men enkelte demokrater vil trolig ikke stemme for tiltalen. Dette er noen av de nyvalgte representantene som kapret mandatet sitt fra republikanerne.

I Senatet har republikanerne flertall, og alt tyder på at de vil frikjenne presidenten en gang på nyåret.