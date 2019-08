Minst 95 såret av bilbombe i Kabul

Det opplyser kilder i Afghanistans helsedepartement.

Det er foreløpig ikke meldt om drepte etter eksplosjonen, som etterlot seg en stor røyksky.

Innenriksdepartementets talsperson Nasrat Rahimi sier til Reuters at bomben gikk av da en bil ble stoppet ved et kontrollpunkt utenfor politistasjonen. Ifølge nyhetsbyrået AP skal det også ligge en militærleir like ved.

Ifølge vitner ble det hørt skuddsalver etter eksplosjonen. Det er vanlig for opprørere i Afghanistan å bruke selvmordsbombere til å utløse en eksplosjon, for så å følge opp med væpnede menn som stormer området.

– Jeg hørte et kraftig smell og alle vinduene i butikken min knuste og glass sprutet over alt, sier Ahmad Saleh, som eier en butikk i nærheten av der bomben gikk av, til AFP.

– Jeg er svimmel og jeg vet fremdeles ikke hva som har skjedd, men vinduene til rundt 20 butikker i en kilometers omkrets fra der bomben gikk av er knust, sier Saleh.

Talibans talsperson Zabihullah Mujahid sier at de står bak angrepet, og at et «rekrutteringssenter for fienden» var målet.