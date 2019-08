800 menn anklager speiderledere for overgrep

Kunngjøringen ble gjort på en pressekonferanse i Washington av en gruppe advokater på mennenes vegne tirsdag.

Det skjer i kjølvannet av at to av advokater fra Philadelphia anla søksmål på vegne av en 57-åring fra Luzern County, som sier han ble misbrukt fra han var 12 år. Han var da troppsleder på begynnelsen av 1970-tallet.

– Det er krise blant guttespeiderne, sa advokat Stewart Eisenberg på konferansen, som ble sendt direkte på Facebook.

Perversjonsregister

Eisenberg og de andre juristene dannet i februar en gruppe som kaller seg «Abused in Scouting», og oppfordret ofre til å stå fram. I kjølvannet av dette har rundt 800 menn meldt seg.

I et intervju mandagen før pressekonferansen sa Eisenberg at det kan være flere søksmål på vei.

Saksøkeren som sendte inn søksmålet denne uka ønsker ikke å bli identifisert utover sine initialer, S.D., alderen, hjembyen og at han var medlem av tropp 100 i hjembyen. Han opplyser at overgrepene pågikk i fem år. Den angivelige overgriperen er navngitt, men har ikke kommentert anklagene ennå. Heller ikke speiderbevegelsen har kommentert søksmålet.

I april bekreftet Boy Scouts of America imidlertid at bevegelsen i over hundre år har holdt en liste med flere tusen navn på ledere mistenkt å ha gått etter unge gutter, også kalt «perversjonsregisteret» eller «register over ikke-kvalifiserte frivillige», personer som ble sparket ut av bevegelsen.

Ber om høring

Under pressekonferansen tirsdag anmodet advokatene Kongressen, som opprettet speiderbevegelsen, om å komme på banen og gjøre noe.

– Kongressen kan holde høringer, påpekte Eisenberg, som la til at om ikke Kongressen vil gjøre det, så kan lokale og statlige myndigheter gjøre det.

De 800 tidligere speiderne som har stått fram, har navngitt rundt 350 ledere som angivelige overgripere som ikke tidligere sto i «perversjonsregisteret» til speiderbevegelsen.