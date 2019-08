Nok et tilfelle av ebola i Goma

Kort tid etter at den andre smittede pasienten i Goma døde onsdag, opplyser Aruna Abedi, sjefen for dem som koordinerer kampen mot ebola i byen, at en tredje person er testet positivt.

Det er en ett år gammel jente som har testet positivt, og hun er datteren til mannen som døde. Ifølge helsemyndighetene har jenta vist symptomer til sykdommen.

Onsdag startet myndighetene en vaksinasjonskampanje i byen, og i første omgang skal alle som har vært i kontakt med mannen som døde, vaksineres.

Det første eboladødsfallet i byen ble registrert i midten av juli.

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte ebolautbruddet i Øst-Kongo en global krise etter at det første tilfellet ble oppdaget i Goma som ligger på grensen til Rwanda. Hittil er over 1.750 mennesker døde av ebola siden epidemien startet for et års tid siden.