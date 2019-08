Drapsmann i Gilroy skjøt seg selv

19 år gamle Santino William Legan drepte tre mennesker, blant dem to barn, da han skjøt rundt seg på en matfestival i den lille byen Gilroy forrige søndag. Ytterligere 13 mennesker ble såret.

Fredag sa Nicole Lopez ved rettsmedisinerens kontor i Santa Clara at obduksjonen viser at han døde av et skudd fra sitt eget gevær.

Det strider mot opplysningene til politiet umiddelbart etter skytingen, da politisjef Scot Smithee sa at Legan ble skutt og drept av tre politifolk som reagerte raskt på skytingen. Smithee kalte dem helter.

Politiet har ennå ikke klart å fastslå hva Legans motiv var, selv om de har funnet høyreekstremistisk litteratur i boligen hans.

To menn som i løpet av uka er blitt pågrepet i forbindelse med saken, har ifølge politiet ikke hatt noe med skytingen å gjøre.

Den ene nevnte skytingen i trusler han kom med på internett, mens den andre påsto at han hadde medvirket. Politiet har fastslått at han bare var ute etter oppmerksomhet.