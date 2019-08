Guatemalas nye president varsler kamp mot Trumps asylavtale

– Målet er oppfylt, sa en rørt Giammattei da han erklærte seg som vinner av søndagens presidentvalg.

Han har tre ganger tidligere forsøkt å vinne presidentvervet i Guatemala. Fjerde forsøk lyktes.

Første runde av valget ble holdt i juni. Da endte den tidligere fengselsdirektøren på andreplass med 14 prosent av stemmene. Forhåndsfavoritten og tidligere førstedame, sosialdemokraten Sandra Torres, fikk da 25 prosent av stemmene.

Men i andre valgrunde søndag fikk Giammattei rundt 58 prosent av stemmene, i tråd med prognosene. Torres fikk rundt 42 prosent, viste resultatet da 99,4 prosent av stemmene var talt opp ved 7-tiden norsk tid mandag morgen.

Bare 4 av 10 registrerte velgere avla stemme.

Korrupsjon

Torres ble Giammatteis hovedutfordrer etter at kandidaten Thelma Aldana ble ekskludert fra deltakelse i valget. Aldana ledet tidligere landets påtalemyndighet, og hun slo hardt ned på korrupsjon.

Sammen med det FN-støttede antikorrupsjonsorganet CICIG førte Aldanas arbeid til at tidligere presidenter, ministre og næringslivsledere ble fengslet.

Jimmy Morales, som har vært president siden 2016, trakk i fjor Guatemala ut av CICIG. Han er selv anklaget for korrupsjon. Morales' tre forgjengere er blitt dømt for korrupsjon.

Migrasjonsavtale

I en følelsesladd seierstale sa Giammattei, mens han støttet seg på krykkene han bruker fordi han har multippel sklerose (MS), at veien fram til seier har vært lang.

– Jeg er svært begeistret. Det er logisk. Det har vært tolv år med kamp. Tolv års ventetid på å tjene mitt land, sa Giammattei.

Giammattei overtar som president 14. januar.

Giammattei og Torres har begge fokusert på kamp mot korrupsjon i valgkampen. Men siste runde av valget ble dominert av begges motstand mot den kontroversielle avtalen som Morales inngikk 6. juli med USAs president Donald Trump.

Asylavtalen gjør at landet unngår «drastiske sanksjoner, mange av dem med det mål å skade økonomien vår kraftig», som toll og reiserestriksjoner, har Morales sagt.

USA-press

Giammattei vil nå komme under kraftig press fra USA om å iverksette avtalen, som gjør det mulig for USA å sende asylsøkere fra Honduras og El Salvador til Guatemala. Guatemala er preget av omfattende fattigdom og kriminalitet. USA kaller Guatemala et trygt tredjeland.

I praksis blir landet en buffersone for USA.

– Dette er ikke rett for landet vårt. Hvis vi ikke har evne til å ivareta vårt eget folk, tenk da hvordan situasjonen vil bli for utlendinger her, sa Giammattei i et intervju med Reuters på valgdagen søndag.

Håper på løsning

– Jeg håper at det i denne overgangsperioden vil åpne seg dører som gir oss mer informasjon, slik at vi, fra et diplomatisk ståsted, kan se på hva vi kan gjøre for å fjerne elementer som ikke er bra for oss fra avtalen, eller å se på hvordan vi kan komme til en enighet med USA, sier han.

Avtalen er også svært upopulær blant folk flest i Guatemala. Ifølge en meningsmåling i avisen Prensa Libre før helgen svarte mer enn åtte av ti at de er motstandere av at Guatemala skal akseptere utenlandske asylsøkere.

Giammattei vil forsøke å løse migrantutfordringene med å bygge det han kaller en «investeringsmur» i Guatemalas grenseregion mot Mexico. Håpet hans er at det vil fremme økonomisk utvikling og oppfordre folk til å holde seg i hjemlandet.