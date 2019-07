Selv om det er sommerferie, kom over 25.000 til Invalidenpark i Berlin for å markere sin støtte da miljøaktivisten Greta Thunberg holdt appell, skriver Der Tagesspiegel. «Fridays for future», fredagsdemonstrasjonene for å hindre klimaendring, går sin gang i mange land, uke etter uke.

– Som ung klimaaktivist har man ofte følelsen at hele verdens tyngde ligger på ens egne skuldre og at man ikke gjør nok. Men det er ikke vi som ikke gjør nok, det er denne verdens politikere som ikke gjør noe mot klimaendringene, sa Thunberg til de oppmøtte.

Det er andre gang hun er i Berlin, og i Tyskland har hun og hennes budskap preget samfunnsdebatten i mange måneder.

Fakta: Klimastreikene Streikene er inspirert av den svenske skoleeleven Greta Thunberg (16). I Stockholm i fjor begynte hun å skulke skolen hver fredag. I stedet demonstrerte hun med krav om mer effektive tiltak mot klimaendringene. Også i Norge har elever streiket flere fredager. 25. mai ble det holdt en markering foran Stortinget der blant andre statsminister Erna Solberg holdt en appell. Thunbergs engasjement har fått internasjonal oppmerksomhet. Hun har inspirert klimademonstrasjoner som har spredt seg til store deler av verden. Kilde: NTB

Merkel er blitt inspirert

Samtidig som Thunberg snakket til sine i en park i Berlin sentrum, holdt kansler Angela Merkel sin årlige sommerpressekonferanse noen hundre meter unna. Her understreket Merkel betydningen av Thunbergs innsats, og sa at hun blir inspirert av aktivisten:

– Hun har ganske sikkert drevet oss til å sette opp farten, sa Merkel:

– Greta og mange, mange unge mennesker har vist oss at det handler om deres liv og hvilke konsekvenser det å ikke handle fører med seg.

Thunberg tok nattoget fra Sverige til Berlin. Deretter bærer det videre til Paris. Tirsdag skal hun holde en tale under et arrangement i nasjonalforsamlingen der, skriver Die Welt.

Elever bøtelagt etter klimastreik

Men selv om Merkel åpent har støttet klima-aktivistene, har særlig dette med at elever skulker skolen for å delta i demonstrasjoner fått mange tyskere til å se rødt. Et par dager før Greta Thunberg satte seg på nattoget til Berlin, ble det kjent at fire familier på en skole i Mannheim har fått tilsendt bøter på 88,50 euro (ca. 880 kroner) etter at barna deres to ganger skulket skolen for å delta i de lokale «Fridays for future»-demonstrasjonene.

Ifølge Der Spiegel er det så langt det eneste tilfellet av straff etter klimastreiken i landet.

Guido Kirchner/AP/NTB scanpix

Familiene meldte seg anonymt til lokalavisen Mannheimer Morgen. Barna går på Geschwister Scholl-skolen, Søsknene Scholl-skolen, og er altså oppkalt etter det berømte søskenparet Sophie og Hans Scholl som ble myrdet etter sin motstand mot nazistene. I brevet spør foreldrene hvordan nettopp en skole som har dette navnet kan behandle barn som er politisk interesserte og engasjerte på en slik måte.

I Tyskland kan det gis bøter når elever blir borte fra skolen uten grunn. Størrelsen varierer fra delstat til delstat og fra by til by. I Kiel kan man gi bøter på 35 euro for en dags skulk, i Stuttgart 150 euro, skriver Focus.

I Mannheim skal det samles inn penger til å dekke bøtene under dagens arrangement.