FT: Storbritannia vil bryte avtalen om uttreden av EU

Et lovforslag fra den britiske regjeringen vil tilsidesette viktige deler av Brexitavtalen mellom Storbritannia og EU, ifølge Financial Times.

Et lovforslag fra Boris Johnsons regjeringen vil tilsidesette viktige deler av Brexitavtalen mellom Storbritannia og EU, ifølge Financial Times. Kirsty Wigglesworth / AP / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

Det kan føre til sammenbrudd i handelsforhandlingene mellom Storbritannia og EU, skriver avisen.

Deler av lovforslaget om det indre markedet er ventet å bli offentliggjort onsdag og tar til orde for å «eliminere rettskraften i deler av utmeldingsavtalen» som gjelder statsstøtte og tollavgifter i Nord-Irland, opplyser tre personer som er kjent med forslaget

Helt siden britene stemte for å forlate EU, har det vært en utfordring å sikre en åpen grense mellom Nord-Irland og Irland, samtidig som britene ikke lenger skal være en del av EUs indre marked.

En kilde sier til Financial Times at forslaget «klart og helt bevisst» undergraver avtalen om Nord-Irlands særskilte status som statsminister Boris Johnson skrev under i oktober i fjor etter forhandlinger med EU.

Avtalen skulle forhindre at det oppsto en hard grense mellom Irland og Nord-Irland, og at det ikke ble innført grensekontroll og tollavgifter når Storbritannia fra nyttår er helt ute av EU.

I august møtte Irlands statsminister Micheál Martin sin britiske kollega. Martin sa da at de to lederne var enige om at det er tvingende nødvendig å få på plass en avtale som sikrer handel uten toll og kvoter.

Avisen The Telegraph skriver søndag kveld at Johnson vil gi EU litt over en måned på å inngå en endelig avtale om betingelsene for brexit.

Dersom det ikke skjer senest 15. oktober, vil regjeringen anse det som en «no deal» og gå videre uten en form for handelsavtale.