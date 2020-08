Biden går til valg på å forene nasjonen. Nå får han hjelp av republikanere.

Flere høytstående republikanere slutter nå opp om demokratenes presidentkandidat.

Republikaneren John Kasich kom med kraftig kritikk av Trump under en videosendt tale på demokratenes landsmøte. Samtidig lovpriste han Biden. Democratic National Convention

19. aug. 2020 13:39 Sist oppdatert 14 minutter siden

Han «klarte ikke» å støtte Hillary Clinton, og han gikk imot Barack Obamas helsereform. Mandag kastet John Kasich om seg med lovord om demokratenes presidentkandidat.

Han er ikke alene. Flere høyprofilerte republikanere stiller seg nå bak Joe Biden.

– Vet hva mannen er god for

– Jeg har vært republikaner hele mitt liv, men den tittelen kommer i andre rekke etter mitt ansvar for mitt eget land. Derfor har jeg valgt å delta på dette møtet, sa John Kasich i en forhåndsinnspilt tale til demokratenes landsmøte på mandag.

Den tidligere Ohio-guvernøren talte varmt om Biden i et forsøk på overbevise flere partifeller om å vende ryggen til Trump. Han lovte dem at Biden ikke ville svikte og ta en skarp venstresving i politisk forstand, om de ga sin stemme til ham.

– Jeg tror ikke det fordi jeg vet hva mannen er god for. Han er fornuftig, respektfull, og du vet, ingen dytter Joe rundt, sa Kasich.

Ingen republikanere har vunnet valget uten å vinne Ohio. Under presidentvalget i 2016 vant Trump Kasichs hjemstat med over åtte prosentpoeng over Clinton. Ferske målinger viser at Biden har 2 prosentpoeng ledelse over Trump i den viktige vippestaten.

Men det er ikke bare Kasich som kommer til å snyte Trump for en stemme. En rekke andre republikanere planlegger å stemme blått ved presidentvalget. Dette er noen av dem.

Les også Partifeller tirrer Trump med Reagan-reklame. Fikk inn millioner da presidenten kalte rådgiverens ektemann «månefjes».

– Biden er akkurat det vi trenger nå

Tidligere New Jersey guvernør Christine Todd Whitman: Sa i et intervju med Larry King i fjor høst at hun kom til å stemme på Joe Biden om han ble demokratenes presidentkandidat.

Tidligere medlem av Representantenes hus for New York, Susan Molinari: – Biden er akkurat det vi trenger nå, sa hun da hun talte under demokratenes landsmøte på mandag.

Tidligere medlem av Trump-administrasjonen, Miles Taylor: – President Trump gjør aktiv skade på vår sikkerhet, sa Taylor denne uken. I samme vending kunngjorde han at han ville stemme på Biden.

Christine Todd Whitman har lenge vært klar på at hun vil stemme på Biden. Ted S. Warren / AP

Tidligere utenriksminister i George W. Bush administrasjon, Colin Powell: - I dag er vi et splittet land, og vi har en president som gjør alt han kan for å opprettholde det, sa Colin Powell i en tale på demokratenes landsmøte. Han stemte på Obama i 2008, og har stemt blått siden. – For en forskjell det vil utgjøre å ha en president som forener oss, som gjenoppretter vår styrke og vår sjel, sa Powell.

George W. Bush tidligere utenriksminister støtter Biden. POOL / Reuters

I tillegg talte John McCains enke, Cindy McCain, varmt om Biden og hans mangeårige vennskap med ektemannen under demokratenes landsmøte på tirsdag. Hun stilte seg likevel ikke bak Biden.

Passer inn i Bidens budskap

Ingen av disse republikanerne er nyfrelste Biden-tilhengere. De har lenge sagt at de kommer til å støtte hans kandidatur, og med det har de brent broer i eget parti. Kommentator i Minerva, Jan Arild Snoen, tror ikke utbryterne kommer til å overbevise tidligere partifeller.

– Jeg tror ikke disse flytter veldig mange velgere, men det passer inn i Bidens budskap som er å samle og forene en spillet nasjon, sier Snoen.

I 2019 startet en rekke republikanere The Lincoln Project. Målet er å hindre at Trump blir gjenvalgt. Trump har kalt det et taper-prosjekt og at medlemmene bare er RINOS, Republicans in name only.

Kilder: Voice of America, CNN, Five Thirty Eight, USA Today og New York Times.