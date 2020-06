Beijing stenger skolene av frykt for bølge to

Tirsdag kom nyheten om at Beijing stenger skolene. Bloomberg melder at den lokale smitten allerede har spredt seg til hovedstadens naboprovinser.

Den kinesiske nyhetsformidleren Global Times, som ligger tett på myndighetenes ønskede versjon av Kina, melder at beredskapsnivået heves fra 2 til 3. Det medfører blant annet restriksjoner på bevegelse for innbyggerne, temperaturmåling og i enkelte områder ingen besøkende fra andre områder.

Innbyggerne får ikke reise ut fra definerte høyrisikoområder for smittespredning. Undergrunnsstasjoner blir stengt, biblioteker, museer, gallerier og parker får tidsbegrensninger, og gjennomreise blir forbudt.

Chen Bei fra myndighetene i Beijing sa på en pressekonferanse at folk fra områder med middels eller høy smitterisiko, ikke kan forlate byen. Det samme gjelder alle som har tilknytning til matmarkedet Xinfadi, hovedstadens største, som helsemyndighetene har sporet smitten tilbake til.

Dette markedet står bak 70 prosent av grønnsakssalget og 10 prosent av salget av svinekjøtt i byen, ifølge CNN.

Tingshu Wang / Reuters / NTB scanpix

Bølge to?

Den nye smittebølgen kommer to måneder etter forrige påviste smittetilfelle i Beijing.

Chen Bei sier at alle skoler, inkludert universiteter, vil bli stengt fra onsdag. Hjemmekontor er ønskelig, men arbeid og produksjon vil fortsette som før.

Andre representanter for myndighetene i Beijing forteller at «de mest resolutte og strenge tiltak vil innføres for å hindre spredning av viruset», ifølge Global Times.

Matmarkeder stenges

Ng Han Guan / AP / NTB scanpix

Mye står på spill når smitten nå brer seg i hovedstaden. Kina har begynt en gjenåpning av økonomien, arbeidsplassene og samfunnet generelt. En nedstenging av hovedstaden, der både politiske og økonomiske eliter holder til, vil forsinke denne prosessen.

Kina-kjennere peker på at man ikke vil innføre tiltak i Beijing som kan sammenlignes med tiltakene fra Wuhan. Det ville ført til motstridende signaler, ettersom det ønskede inntrykket er at landet har viruset under kontroll.

– Den sosiale, økonomiske og politiske smerten vil være for stor til å rettferdiggjøre en nedstenging av hele Beijing, sier professor Yanzhong Huang ved Seton Hall University ifølge Bloomberg.

Tirsdag ble nok et matmarked stengt, ikke langt fra finansområdet i byen. 12 slike markeder er nå stengt. Norske lakseeksportører frykter konsekvensene av at flere store supermarkeder i Beijing fjernet laksen fra hyllene, etter at viruset ble oppdaget på et skjærebrett for importert laks.

Massiv testing i løpet av tre nøkkeldager

Andy Wong / AP

200.000 av hovedstadens over 20 millioner innbyggere er så langt blitt kartlagt etter å ha vært på Xinfadi-markedet de siste to ukene før det stengte. Disse er blitt bedt om å holde seg hjemme og blir testet.

Myndighetene sier de har kapasitet til å teste over 90.000 hver dag. Søndag ble det gjennomført testing av over 70.000 personer i Beijing.

– De rapporterte smittetallene fra Beijing de tre neste dagene vil si mye om epidemiens fremtid, sa sjefsepidemiolog Wu Zunyou på statlig TV mandag.

– Selv om viruset nå sprer seg gjennom Kina, og nye nedstengninger må iverksettes, vil ikke Beijing bli det neste Wuhan, sier Zeng Guang hos de nasjonale helsemyndighetene ifølge Bloomberg.