Mårten Palme til Expressen: - Åpenbart at han lyver

På dagens pressekonferanse ble det klart hvem det svenske politiet utpeker som antatt drapsmann i den over 30 år gamle saken om drapet på Olof Palme.

Den såkalte Skandiamannen drepte Palme, mener svensk politi.

Olof Palmes sønn, Mårten Palme, sier følgende til Ekot om den antatte gjerningsmannen:

– Åpenbart at han lyver, rart å se bilder av ham.

Det melder avisen Expressen.

Olofs Palmes tre sønner har sammen skrevet en uttalelse:

– Redegjørelsen om vitneforklaringene og bevismaterialet rundt drapsstedet er for oss overbevisende når det gjelder påtalemyndighetens vurdering i skyldspørsmålet og utpekingen av gjerningsmann, skriver de tre sønnene, Joakim, Mårten og Mattias, i en felles uttalelse.

– Jeg tror også Engström er den skyldige, sier Mårten Palme ifølge avisen.

Et nasjonalt traume

Stig Engström, også kalt Skandiamannen er nå død. Dermed kan det ikke reises tiltale og etterforskningen avsluttes.

Palme ble skutt og drept fredag 28. februar 1986, på åpen gate på vei hjem fra en kinotur sammen med sin kone Lisbeth.

Hittil har etterforskningsleder ikke kommet til bunns i den uløste drapsgåten, men onsdag kunne den 34 år gamle mordgåen kanskje få sin løsning.

Christer Pettersson ble dømt for drapet allerede i 1989, etter å ha blitt utpekt av Palmes enke Lisbeth. Men han ble frikjent i en annen domstol bare noen måneder senere. Pettersson døde i 2004.

Mysteriet har utviklet seg til et nasjonalt traume i Sverige. Det har ikke manglet på teorier. Men i vinter varslet den nye etterforskningslederen, sjefsanklager Krister Petersson, at politiet vil avslutte etterforskningen før sommeren i år, og at de vil komme med nye opplysninger og ta stilling til tiltalespørsmålet.

– Kjennes som luften går ut av ballongen

Advokat og rettsekspert Peter Althin sier han er skuffet over det som har kommet frem.

– Med de enorme forventningene som er pumpet opp her og så langt som påtalemyndigheten er kommet, kjennes det nå ut som luften går ut av ballongen.

– De har ingen tekniske bevis, ingen har sett ham skyte Palme, ingen har sett ham bære våpen på stedet, sier Althin til Sveriges radio.

Han mener politiets avgjørelse i saken ikke vil holde i en domstol.

Trygve Indrelid

Kriminolog: Ikke overbevist av Palme-konklusjonen

Påtalemyndighetens pressekonferanse om Palme-drapet var en kolossal skuffelse, mener forfatter og pensjonert kriminolog Leif G.W. Persson.

– Jeg trodde at man hadde noe som det gikk å ta tak i, bite i, men det hadde man altså ikke. Det hele er veldig trist, sier Persson i svensk TV4s direktesending, som omtales av Aftonbladet.

Under onsdagens pressekonferanse sa Palme-gruppens leder Krister Petersson at den såkalte Skandiamannen Stig Engström trolig er gjerningsmannen.

– Han (Krister Peterson red. anm) har ikke presentert noen løsning på Palme-mordet, sier Persson til Svenska dagbladet.

Persson påpeker at det ikke er funnet noe våpen som kobles til Engström.

– Etter å ha hørt Peterssons utlegning om at det må være han som har gjort det, er jeg langt fra overbevist, sier Persson.

– Engström oppførte seg rart etter drapet

Stig Engström oppførte seg merkelig i tiden etter drapet på Olof Palme, ifølge Palme-gruppens leder Krister Petersson.

– Dagen etter drapet ba han blant annet sin arbeidsplass i Skandia om tidspunktet for når han hadde stemplet ut av kontoret, og han sa at politiet og media var etter ham, sa Petersson onsdag.

Engström ringte selv til politiet for å fortelle om beskrivelsen av den mistenkte gjerningspersonen. Engström oppga en annen beskrivelse enn det andre vitner hadde gjort.

Engström kontaktet deretter Svenska Dagbladet for å bli intervjuet.