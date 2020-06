I 2011 fikk spanske entreprenører store kontrakter på bygging av hurtigtogsforbindelsen mellom Saudi-Arabias hellige byer Mekka og Medina. Kontraktene var på 6,7 milliarder euro.

I 2018 etterforsket spansk politi om daværende kong Juan Carlos fikk ulovlige kommisjoner for å hjelpe de spanske bedriftene. Men i og med at han på tidspunktet betalingene skal ha blitt gjort var regjerende konge, var han immun mot straffeforfølgelse.

Mandag sendte høyesterett ut en pressemelding om at den tidligere kongen skal etterforskes allikevel. Nye opplysninger tyder på at han har gjemt unna penger i årene etter at han abdiserte i 2014. Det kan han straffes for, om han finnes skyldig, skriver avisen el Pais.

Da han overlot tronen til sin sønn, mistet han samtidig immuniteten mot straffeforfølgelse.

Kongen kom i påtalemyndighetens søkelys da de etterforsket den tidligere politisjefen José Manuel Villarejo. Han sitter nå i varetekt, siktet for en lang rekke ulovlige finansielle operasjoner han skal ha gjort for rike spanjoler.

Tidligere venninne røpet hemmeligheter

I 2015 møtte Villarejo en kvinne kalt Corinna Larsen. Han tok opp samtalen. Corinna Larsen beskrives som en «tidligere nær venn» av eks-kongen. I samtalen fortalte Larsen om store eiendommer i Marokko, som står i hennes navn, men egentlig tilhører eks-kongen. Hun sa også at han hadde hemmelige bankkonti i sveitsiske banker.

Og hun fortalte at han fikk kommisjoner, eller såkalte kickbacks, fra de spanske selskapene som vant kontraktene i Saudi-Arabia.

Larsen hevdet at så mye som 80 millioner euro ble betalt i hemmelige kommisjoner for kontraktene. Via mellommenn kan så mye som 40 millioner euro ha kommet til eks-kongen.

Da påtalemakten først hørte om disse anklagene, konkluderte de med at eventuelle ulovligheter ble begått mens Juan Carlos fortsatt var immun mot straffeforfølgelse. Derfor la de dem til side i 2018.

Omtrent samtidig med at saken ble henlagt i Spania, ble Larsen etterforsket i Sveits. Hun skal ha vært involvert i overføringen av store beløp til en stiftelse i Panama. Hun hevdet at pengene var en gave fra den spanske eks-kongen. I mars i år skrev flere spanske aviser om denne stiftelsen, som Juan Carlos selv skal ha etablert.

Den tidligere kongen reagerte ved å engasjere en advokat med erfaring fra korrupsjonssaker.

Kong Felipe reagerte med å si fra seg farsarven, og ta fra faren apanasjen, skrev nyhetsbyrået AP.

Andrea Comas. AP/NTB scanpix

Kan straffes

BBC skriver at den tidligere kongen nå skal etterforskes for å ha gjemt unna penger i stiftelsene. Det har skjedd etter at han abdiserte i 2014, og derfor kan han straffes for det.

Så langt har hverken kongen eller advokatene hans kommentert beslutningen om å starte etterforskning.