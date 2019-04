Den svenske 50-åringen sitter i Erbil i Irak i påsken og venter. Fredag sier han at han fikk bekreftet at kurdiske myndigheter har gitt tillatelse til at hans syv barnebarn kan bli flyttet til det svenske konsulatet i Erbil i Irak.

– Det er en stor lettelse. Jeg har fått ny optimisme og nye krefter. Nå håper og tror jeg at jeg snart også får grønt lys fra kurdiske myndigheter i Syria om at barna kan forlate flyktningleiren Al-Hol i Syria, sier han til Aftenposten.

Patricio Galves er svigerfaren til den avdøde IS-krigeren Michael Skråmo. Skråmo er norsk statsborger, men vokste opp i Göteborg. Der traff han datteren til Galves, Amanda Gonzalez, og i 2014 dro paret sammen til Syria. Hun ble drept i et granatangrep i januar i år, han trolig to måneder senere. Deres syv barn var blitt foreldreløse.

Da tok morfaren Patricio Galves affære og dro til Syria. Der fant han barna i en flyktningleir.

– Jeg kunne ikke sitte hjemme i Sverige uten å gjøre noe. Det handler ikke om IS-barn eller terrorbarn. Det handler om mine barnebarn. De har ingen skyld i hva foreldrene gjorde.

Privat

Flere barn i samme situasjon

For øyeblikket befinner det seg mange barn av IS-tilhengere i flyktningleirer i Syria. PST har tidligere opplyst at minst 40 barn med rett til norsk statsborgerskap befinner seg i det tidligere såkalte kalifatet i Syria og Irak.

Utenriksdepartmentet sa nylig at det er stor usikkerhet antallet barn nå, men at de vet om to kvinner med tilsammen tre barn i leiren Al-Hol øst i Syria.

At Galves ser ut til å kunne få ut sine barnebarn, gjør en norsk bestefar mer optimistisk, skriver VG. Han har en datter (28) og to barnebarn i leiren i Syria.

Men Galves tror ikke det er bra om alle gjør som ham og reiser ned.

– Nei, jeg tror ikke det er bra om alle gjør som meg. Hvis veldig mange pårørende kommer og «banker på døren» i leiren, tror jeg kurderne blir irritert. For det er en tidkrevende jobb å identifisere barna og klargjøre prosessen for å redde dem.

– Hva tenker du de bør gjøre?

– Jeg jobber ikke bare for mine egne barnebarn, men for alle barn som er blitt foreldreløse. Jeg håper mitt arbeid bidrar til at svenske, norske og danske myndigheter samarbeider og koordinerer arbeidet med å hjelpe alle barna ut av leiren, sier Galves.

Både i Norge og Sverige pågår en politisk debatt om myndighetene skal bidra til å hente hjem IS-barn.

Pilen på kartet markerer byen Erbil i Irak.

Følte at han måtte gjøre noe

Patricio Galves kom til den nordirakiske byen Erbil 2. april og dro umiddelbart videre med bil mot den syriske grensen. Han lykkes å komme seg over og fant etter noen dager ett av barnebarna på et sykehus, og de andre i leiren al-Hol der kvinner og barn som har flyktet ut av de siste IS-enklavene, er internert.

Til svensk TV4 har han fortalt at møtet var hjerteskjærende og at alle syv var preget både fysisk og psykisk. Det yngste barnet er ett år, det eldste åtte. Galves fikk være sammen med barnebarna i tre timer før han måtte forlate dem og dra tilbake til Erbil, der han nå sitter og venter på en løsning.

– Hvordan har barna det nå?

– Det er gått ti dager siden jeg møtte dem, og det er ikke så lett å si hvordan de har det akkurat nå. Jeg håper og tror tilstanden deres er stabil, sier Galves.

Vanskelig ventetid

Han forteller at ventetiden er vanskelig, men at han ikke har noe valg enn å være i ro i Erbil. Morfaren har ikke fått noen signaler når den andre og avgjørende tillatelsen kan komme.

–Jeg håper ikke det tar mange dagene. Da vil jeg igjen sette meg i bilen, kjøre til leiren og ta med meg barna tilbake til Erbil. Planen er at de alle skal på et privat sykehus, og drømmen er at vi alle åtte er tilbake i Göteborg om ikke altfor lenge.

Patricio Galves hevder han ikke har fått noe hjelp eller bistand i kampen for å hente ut barna.

– Jeg har gjort alt i denne prosessen, men jeg har jo forsøkt å få svenske myndigheter til å bistå i evakuering av barna. Men jeg opplevde at de ikke ønsket å bidra. Nå er jeg likevel mer takknemlig, for det kan virke som det skjer noe positivt likevel.

– Alt kommer til å ordne seg for barna, det er jeg sikker på. Jeg gir aldri opp.