Colt avslutter midlertidig produksjonen av gevær for privatmarkedet

Det opplyser Colt-sjef Dennis Veilleux i en uttalelse, og legger til at det allerede er et godt tilbud av gevær for privat bruk på markedet. Stansen i våpenproduksjonen inkluderer det populære automatgeværet AR-15.

Selskapet vil i stedet konsentrere seg om kontrakter de har med forsvar og politi.

Colt har den siste tiden måttet tåle kritikk fra forkjempere for våpeneieres rettigheter for å bevege seg bort fra privatmarkedet. I uttalelsen sier Veilleux at selskapet fremdeles er forpliktet av grunnlovsgitte retten til å bære og eie våpen i USA, men at de tilpasser seg etterspørselen blant forbrukerne.

I det siste har det vært debatt i USA om tilgjengeligheten til automatgevær som AR-15 og andre våpen, fordi de er blitt brukt under masseskytinger.