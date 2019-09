Boris Johnson forsiktig optimist før brexitmøte

Den siste tiden har det vært hyppige tekniske brexitmøter i Brussel, men nå er det altså duket for et politisk møte på høyeste nivå.

Dette er første gang EU-presidenten og den britiske statsministeren møtes ansikt til ansikt, sier Junckers talsperson Natasha Bertaud.

Lunsj «på nøytral grunn»

– Som Juncker har sagt tidligere, ser han fram til å jobbe konstruktivt med Johnson. De har snakket sammen på telefon flere ganger, og det har lenge vært ønskelig med et møte mellom dem. Først nå har man fått det til, sa Bertaud på en pressebrifing i Brussel fredag.

De to lederne skal ha en arbeidslunsj «på nøytral grunn». Bertaud ønsket ikke å gå nærmere inn på hvor eller hva slags forventninger Juncker har til møtet.

Regjeringen i London har publisert dokumenter om hard brexit-plan

Mens Johnson flere ganger har sagt at samtalene hans rådgivere har med EU går bra, har det fra EUs side blitt sagt at britene fortsatt ikke har kommet med noen konkrete og realistiske forslag som gir rom for å gjenåpne forhandlingene.

– Forsiktig optimist

På et møte for ledere innen politikk, næringsliv, utdanning og organisasjonsliv i Nord-England fredag, fikk Johnson spørsmål om sannsynligheten for å få i stand en brexitavtale.

– Vi jobber utrolig hardt. Jeg har snakket med ulike EU-ledere, særlig i Tyskland, Frankrike og Irland, og vi har gjort store fremskritt, sa Johnson, ifølge The Guardian.

– Jeg skal møte kommisjonspresidenten og EUs brexitforhandler Michel Barnier på mandag, så får vi se hvor vi ender. Jeg er forsiktig optimist, men uansett hva som skjer, så skal vi ut 31. oktober, sa statsministeren i kongresshallen i Rotherham.

Corbyn vil gå til valg på ny folkeavstemning om brexit

Vil ikke ha tollunion

Det siste er kjente toner fra mannen som vant kampen om ledervervet i Det konservative partiet nettopp med et løfte om å ta Storbritannia ut av EU ved utgangen av oktober – med eller uten en avtale.

Han vil ikke gå med på avtalen forgjengeren Theresa May forhandlet fram. Johnson mener den ikke er et klart nok brudd med EU, fordi den såkalte backstop-løsningen for irskegrensen binder Storbritannia til EU i en tollunion på ubestemt tid.