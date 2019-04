Norges statsminister Erna Solberg og Russlands president Vladimir Putin drøftet tirsdag forholdet mellom landene. Putin hadde invitert Solberg til den arktiske konferansen som nå pågår i St. Petersburg.

Solberg mente at samtalene med Putin var gode, og at det la et godt grunnlag for videre samarbeid.

– Det var et ønske om å få til et politisk møte på topplan for å se på hvilke områder vi kan samarbeide mer.

Hun forteller at Putin var positiv til det.

– Han ga sin utenriksminister i oppdrag å fortsette denne samtalen, forteller Solberg.

Ønsket Solberg velkommen

– Jeg vil fokusere på det positive ved samarbeidet mellom våre to land. Avtalen om delelinjen i Barentshavet har vært svært positiv for oss og for samarbeidet i nord, sa Putin da samtalene med den norske statsministeren startet.

Den russiske presidenten pekte på at det til neste år er 115 år siden at Russland og det frigjorte Norge etablerte diplomatiske forbindelser.

– Til høsten er det dessuten 75-årsjubileet for frigjøringen av Nord-Norge fra fascistiske okkupanter. Det gir vi mye oppmerksomhet, fremholdt Putin.

Takknemlighetsgjeld

Solberg pekte på at Norge og Russland først og fremst samarbeider i nord.

– Vi er gode naboer og har mange felles utfordringer, og jeg håper at vi kan utvide samarbeidet i årene som kommer.

Hun understreket også at Norge står i stor takknemlighetsgjeld til Russland for frigjøringen av Finnmark under krigen.

– Vi kommer alltid til å sette stor pris på det store offeret som det sovjetiske folk gjorde for vår alles frihet.

Forverret etter Krim

Forholdet mellom Norge og Russland har i mange år vært svært bra, men det ble kraftig forverret etter at Russland annekterte Krim i mars 2014 og like etter støttet krigen i Øst-Ukraina. Norge har sammen med EU og USA innført sanksjoner mot Russland, og Moskva har svart med motsanksjoner.

– Selv om vi kommer hit, betyr ikke det at vi endrer vår Russlandspolitikk. Norge står sammen med våre allierte med krav om at Russland gjør noe med folkerettsbruddene i Ukraina, fremholdt Solberg.

Tøvær de siste månedene

Etter Krim ble kontakten på høyere politisk nivå mer eller mindre frosset, men på faglig nivå har samarbeidet mellom Norge og Russland fortsatt på flere områder.

– Selv om det bilaterale samarbeidet har rullet videre, har det ikke blitt tatt nye politiske initiativer, forteller statsministeren.

Det siste året har det vært en viss oppmykning i forholdet mellom de to landene, og i fjor høst var det 11 møter på politisk nivå. Det siste halve året skal Norge og flere andre europeiske land ha merket økt interesse fra Russland for å ha mer kontakt på høyere, politisk nivå.

I desember traff Solberg sin russiske kollega i Brussel.

Frode Berg

Det er ventet at spiondommen mot Frode Berg kommer neste uke. Putin antydet overfor pressen at det er for tidlig å vurdere en benådning av Berg. Tirsdag la aktor ned en påstand om 14 års fengsel for Berg.

– Saken går fortsatt i retten, og domstolen må avgjøre skyldspørsmålet. Man kan bare benåde en mann som er dømt, sa Putin da han fikk spørsmål om Berg.

Solberg ville ikke si om hun tok om Bergs situasjon med Putin.

– Vårt viktigste ansvar er å ivareta Frode Bergs interesser, og det innebærer også at det er begrenset hva jeg kan si om den saken. Vi håper å finne en god løsning som kan gjøre situasjonen enklere for Frode Berg og hans familie fremover, sa Solberg.

Berg har sittet fengslet i Moskva siden desember 2017. Han er tiltalt for spionasje.

Vil du lese flere artikler østfra?

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.