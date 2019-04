Før lo de av ham. Nå har han tatt første skritt mot å bli landets mektigste person.

Skuespilleren og komikeren Volodymyr Zelenskij har vunnet første runde i Ukrainas presidentvalg, viser opptellingen etter søndagens stemmegivning.

Zelenskij har fått litt over 30 prosent av stemmene, mens nåværende president Petro Porosjenko har fått drøyt 16 prosent. Tidligere statsminister Julia Tymosjenko kom på tredje plass med 13 prosent av stemmene.

Siden ingen fikk mer enn 50 prosent av stemmene, vil Zelenskij og Porosjenko fortsette i en andre valgrunde 21. april.

Mistillit til politikerne

– Jeg stemte på Zelenskij. Vi kan ikke få det dårligere enn vi har det i dag. Selv om han ikke har noen politisk erfaring, lærer han det nok raskt, sa Mikhail, en middelaldrende mann vi traff utenfor et av stemmelokalene i sentrum av den ukrainske hovedstaden søndag.

Mange ukrainere tenker som ham. Zelenskij har tjent på at han ikke er en del av den etablerte politiske eliten. Over halvparten av ukrainerne har ikke tillit til noen politikere, og et stort flertall av befolkningen mener at landet beveger seg i feil retning.

Valgeksperter mener at det var noe av årsaken til at Donald Trump kom til makten i USA, og at protestpartiene Femstjernersbevegelsen og Ligaen inntok regjeringskontorene i Italia.

Kamp mot korrupsjon

– Nå starter et nytt liv uten korrupsjon. Dette er første skrittet mot en stor seier, sa Zelenskij til hundrevis av journalister søndag kveld.

Ukraina sliter med utbredt korrupsjon, men de siste årene er det gjort enkelte fremskritt – ikke minst for å få på plass antikorrupsjonsinstitusjoner. Så langt er imidlertid ingen høytstående politikere eller embetsmenn dømt, og det er befolkningen svært misfornøyd med, påpeker valgforskere.

I valgkampen fikk Porosjenko mye tyn fordi en av hans allierte ble beskyldt for omfattende korrupsjon i en sak knyttet til forsvarsindustrien.

Marionett for milliardær?

Porosjenko gikk mandag til angrep på Zelenskij, og i en Twitter-melding fremstilte han komikeren som en marionett for milliardæren Ihor Kolomojskij. TV-serien som har gjort Zelenskij berømt, går på Kolomojskijs TV-kanal. Dessuten har denne TV-stasjonen vært en sterk støttespiller for skuespilleren i valgkampen.

Det spekuleres i om Zelenskij egentlig styres av Kolomojskij, men det avviser Zelenskij. Flere eksperter peker på at Kolomojskij har et horn i siden til president Porosjenko fordi landets største bank – Privatbank – ble nasjonalisert for å hindre at den skulle gå over ende. Da ble det kjent at banken var blitt tappet for flere titalls milliarder kroner. Saken etterforskes, og Kolomojskij har rømt til utlandet.

Nylig ble det også avslørt at Zelenskij har en villa i italienske Toscana til en verdi av snaut 40 millioner kroner. Han skal ikke ha oppgitt denne villaen – slik ukrainske politikere er pålagt – og angivelig skal det ikke ha vært betalt skatt av denne boligen.

Fakta: Ukrainas politiske system Republikk. Presidenten er statsoverhode og landets reelle leder, velges for fem år og kan gjenvelges én gang. Presidenten utnevner statsministeren som må godkjennes av parlamentet Verkhovna Rada. Presidenten er militær øverstkommanderende. De to kandidatene som fikk flest stemmer ved valget søndag – Zelenskij og Porosjenko – går videre til en endelig og avgjørende runde 21. april. Kilde: Store norske leksikon

Zelenskij storfavoritt

Ingen eksperter avskriver Porosjenko foran andre valgrunde, men Zelenskij er den største favoritten. En meningsmåling som ble gjennomført forrige uke, viste at Zelenskij har størst sjanse mot Porosjenko.

Ifølge meningsmålingen vil mange som stemte på tidligere statsminister Tymosjenko, støtte Zelenskij i andre valgrunde. Det samme vil flere velgere som stemte på kandidatene som kom på fjerde og femteplass.

Porosjenko er mindre populær som annetvalg, og det var færre som uttrykte at de ønsket å stemme på ham hvis deres førstevalg ikke vant frem.

