Israelsk luftangrep i Syria

Det er minst fire syrere blant de drepte, melder Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Statlige syriske medier har ikke bekreftet at noen er drept. Men nyhetsbyrået Sana melder at angrepet rammet et område nær byen Misyaf i provinsen Hama.

Målet var våpenlagre og en fabrikk som produserer raketter, ifølge SOHR.

Israel har foreløpig ikke kommentert opplysningene. Men landet har stått bak et stort antall angrep i Syria siden starten av krigen der i 2011. Målene har ofte vært tilknyttet Iran eller den libanesiske Hizbollah-militsen.