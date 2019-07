Valgvinner Mitsotakis i Hellas er klar til å «brette opp ermene»

I sin første uttalelse etter valget gjentok Mitsotakis sine valgløfter om å skape økonomisk vekst, arbeidsplasser og grobunn for bedre liv.

Han oppfordret også de hundretusenvis av grekere som har emigrert i løpet av den økonomiske krisen det siste tiåret, om å komme hjem.

– Valgresultatet reflekterer ikke bare nasjonens ønske om å komme ut av krisen, men også at vi skal ta vår skjebne i egne hender, sier Mitsotakis.

Hellas' nåværende statsminister Alexis Tsipras erkjenner å ha tapt valget i Hellas. Det er det første valget etter at landet la kriseprogrammet bak seg.

Tsipras tar selv ansvar for nederlaget.

– Vi godtar folkets dom. Vi har tatt vanskelige avgjørelser for å få Hellas dit det er i dag, og har betalt prisen for det, sier Tsipras.

Petros Giannakouris / AP

Nytt demokrati ligger an til å få 39,7 prosent av stemmene, mot 31,5 prosent for Tsipras' parti Syriza etter at om lag 60 prosent av stemmene er talt.

Mitsotakis, som tilhører en av Hellas' mest kjente politikerfamilier, blir etter alt å dømme Hellas' nye statsminister.

Arbeidsledigheten i Hellas er den høyeste i EU. Blant unge er den på hele 40 prosent. Om lag 400.000 av landets rundt 11 millioner innbyggere har forlatt landet – de fleste av dem er under 26 år.