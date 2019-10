Valgresultatet i Bolivia nær gransking

Bolivias viseminister for utenrikshandel, Benjamín Blanco, sier søndag at regjeringen håper på en enighet så snart som mulig, og president Evo Morales har sagt at han ønsker en gransking av valget velkommen. Han har avvist å gå i politisk forhandling om valgresultatet og avfeid krav om omvalg.

Valgresultatet fra 20. oktober ga Morales akkurat nok stemmer til å slippe en valgrunde nummer to. For å gjøre det, må man vinne valget med mer enn 10 prosentpoeng. Morales fikk en oppslutning på 47 prosent, mens motstanderen Carlos Mesa skal ha fått 36,5 prosent av stemmene.

Mesa sier valgresultatet er manipulert og har krevd omvalg uansett, noe Morales har sagt ikke kommer på tale.

– Jeg kan si det her og nå at det ikke blir noen politiske forhandlinger. Vi respekterer grunnloven og vi respekterer partiet som vant valget, sa Morales i en tale i Cochabamba lørdag.

Han sa imidlertid at om det legges fram bevis for valgfusk, vil det bli respektert.

Valgobservatørene fra OAS ga uttrykk for «dyp bekymring og overraskelse» allerede under opptellingen av stemmer, og det brøt ut opptøyer og uro etter at resultatene ble kjent.