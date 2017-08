De tok opp kampen mot supermakten. Da de ble dømt til fengsel, strømmet titusenvis ut i gatene.

Myndighetene i Hongkong hevder at Joshua Wong (20), Nathan Law (24) og Alex Chow (27) ikke er politiske fanger, og at urimelig kritikk av byens rettsvesen kan skade rettssikkerheten, vet nyhetsbyrået Reuters å melde.

Torsdag ble de tre dømt til fengselsstraffer på seks til åtte måneder for å ha arrangert de store demonstrasjonene som rystet Hongkong i 2014.

Største demonstrasjoner på tre år

Søndag demonstrerte 22.000 mennesker i Hongkong mot fengslingen av de tre demokratiaktivistene. Det skal være den største demonstrasjonen i Hongkong siden protestene for tre år siden.

Mandag hevdet Hongkongs leder, Carrie Lam, at dommene er rettferdige.

– Noen hevder at disse menneskene blir politisk forfulgt og at de er såkalte politiske fanger. Det er helt feil, sa Lam ifølge nyhetsbyrået AP.

TYRONE SIU

Ledet protestene

Wong, Law og Chow ble verdenskjente som lederne av de store demonstrasjonene for tre år siden. Protestene fikk navnet Occupy Central og Paraplyrevolusjonen, og hundretusener av mennesker stengte av deler av byen fra september til desember 2014. Demonstrantene, hvorav mange holdt opp paraplyer, krevde reelle demokratisk innflytelse over valget av Hongkongs ledelse og større autonomi fra Kina.

I våres kom Netflix med dokumentaren Joshua – Teenager vs. Superpower, som forteller om Wong som har utfordret Beijing siden han var 14 år gammel.

Wong var tenåringen som tok opp kampen mot en av verdens mektigste. Han har ingen planer om å gi seg, sa han i et intervju med Aftenposten tidligere i sommer.

20-årsjubileum for Kinas overtagelse

Frem til 30. juni 1997 var territoriet britisk kronkoloni, styrt av en guvernør utnevnt av Storbritannia.

I sommer var det altså 20 år siden Kina overtok Hongkong. Ved tilbakeleveringen forpliktet Kina seg til å gi Hongkong høy grad av selvstyre – unntatt i utenriks- og forsvarssaker – og få beholde sitt økonomiske og sosiale system i 50 år under prinsippet «ett land – to systemer».

Ifølge eksperter begynte imidlertid Beijing å stramme til etter bare fem år, og byens øverste leder blir nå valgt av en komité med 1194 medlemmer, der majoriteten blir ansett som Beijing-vennlige. Kina hadde lovet direkte valg av denne lederen i 2017, men banket gjennom at den samme komiteen skulle avgjøre hvilke medlemmer som skulle få lov til å stille. Det utløste de store demonstrasjonene for tre år siden.

Slik kan ytringsfrihetens kår være i Hongkong: Kina-kritisk forlegger og bokhandlere søkk borte.

TYRONE SIU

USA er kritisk

Flere lands myndigheter har vært kritiske til dommene mot de tre demokratiforkjemperne. Tysklands menneskerettighetskommissær Bärbel Kofler sier at hun er spesielt bekymret over den politiske ordbruken i dommene, og at det reiser spørsmål om domstolens uavhengighet.

Storbritannias utenriksdepartement uttalte at man håpet at dommene ikke vil avskrekke «legitime protester», mens amerikanske myndigheter uttrykte bekymring over Hongkong-myndighetenes beslutning om å forsøke å få tøffere dommer.

TYRONE SIU

Avviser kritikken

Lam sa til Reuters at det var uansvarlig å kalle domstolen for politisk styrt.

– Jeg beklager at enkelte folk er uansvarlige og angriper domstolene, hele rettsvesenet og dommerne fordi de er misfornøyde med disse dommene, mente Hongkong-lederen.

En talsperson for kinesiske myndigheter, Hua Chunying, fremholdt at de tre aktivistene hadde brutt loven.

– Vi håper at alle sider kan respektere disse dommene som overholder Hongkongs lover, og at man vil respektere rettsvesenets uavhengighet.