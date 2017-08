Sterke reaksjoner fra Kina og Russland etter ny nordkoreansk rakettoppskyting

Den japanske regjeringen har bedt befolkningen nord i landet om å være forsiktige, etter at Nord-Korea avfyrte en rakett som krysset Japan natt til tirsdag lokal tid.

Japans statsminister Shinzo Abe sier regjeringen vil gjøre alt som står i hans makt, for sikkerheten til det japanske folk.

Kina: – Situasjonen er på bristepunktet

Kina reagerer sterkt på den siste rakettoppskytningen fra Nord-Korea og sier spenningen på den koreanske halvøya har nådd bristepunktet.

En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Hua Chunying oppfordrer innstendig Nord-Korea til å vise tilbakeholdenhet.

Han gjentok Kinas forslag om fredssamtaler og sa at press og sanksjoner ikke løser det grunnleggende problemet.

Chunying ba alle parter om å avstå fra provokasjoner.

– Situasjonen er på bristepunktet og nær ved å bli en full krise. Samtidig gir dette mulighet for å gjenåpne fredssamtaler. Vi håper alle parter nå vil vurdere hvordan spenningen kan dempes, slik at det kan bli fred og stabilitet på den koreanske halvøya, sa Chunying.

Også Russland viser bekymring for situasjonen i Nord-Korea.

– Vi ser en tendens til eskalering. Og vi er ekstremt bekymret for den generelle utviklingen, sier Russlands viseutenriksminister Sergej Riabkov tirsdag morgen, ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti.

Våknet til sms om «Passerende rakett»

«Passerende rakett» «Passerende rakett» sto det i en tekstmelding til japanske borgere tirsdag morgen, ifølge The Guardian.

Videre fulgte følgende informasjon.

«En rakett skal for kort tid siden ha passert over dette området.»

«Hvis du finner mistenkelige gjenstander, vær vennlig og ikke nærm deg dem, og ring politi eller brannvesen umiddelbart.»

«Søk vennligst tilflukt i sikre bygg eller under jorden.»

Problemet er at det er få sikre tilfluktssteder i Japan, i tilfelle rakettangrep.

En lokal fisker sier til AFP at han var overrasket over oppskytingen.

– Dette har aldri skjedd før. Jeg ble bekymret, som alle andre, men hva kan du gjøre? Gjemme deg? Hvor? spør Hiroyuki Iwafune, til AFP.

I woke up with a Siren and an announcement that North Korea launched a missile that would possibly hit cities within Hokkaido. pic.twitter.com/RGiflzTqJT — Joe (@jtnarsico) August 28, 2017

«Tog forsinket på grunn av rakett»

Morgenrushet fikk et litt annerledes preg over seg denne tirsdagen nord i Japan.

På en undergrunnsstasjon i Sapporo, en by med nærmere to millioner innbyggere, ble passasjerene ifølge AFP, møtt med beskjed om forsinkelser.

«Det er forsinkelser på alle linjer. Årsak: Rakettoppskyting»

Sikkerhetsrisiko

Toshiyuki Matsumoto / Kyodo News via AP / NTB scanpix

– Deres fullstendig uakseptable handling ved å skyte opp en rakett over vårt land, er en svært alvorlig trussel og fullstendig ødeleggende for freden og sikkerheten i regionen, sa statsminister Abe.

Senere snakket han med president Donald Trump på telefon. De to lederne var enige om å legge mer press på Nord-Korea. Sammen vil de be om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere ytterligere tiltak mot landet.

– President Trump fortalte meg at USA står 100 prosent bak Japan, sa Abe.

Sendte børsene ned

Nyhetsbyrået Bloomberg melder at den nye raketten gjorde de asiatiske børsene nervøse da de åpnet tirsdag morgen, lokal tid:

Topix-indeksen i Tokyo hadde falt 0,2 prosent klokken 14.08 lokal tid

Kospi- indeksen i Sør-Korea falt 0,7 prosent

S & P/ASX 200-indeksen i Sydney falt 1 prosent.

Hang Seng- indeksen i Honk Kong falt 0,4 prosent

Danske Bank skriver i en kommentar tirsdag morgen at markedene reagerte «med den vanlige flukten til trygghet som sendte aksjer og avkastningen på rentepapirer ned».

Men banken spår at situasjonen «trolig vil roe seg raskt og at markedene vil hente seg inn igjen».

Meglerhuset DNB Markets skriver i en kommentar tirsdag morgen at kursen på japanske yen er på sitt sterkeste mot dollar siden april.

Årsaken er at valutaspekulantene i urolige tider ser yen og den store japanske økonomien som en trygg investering. De vil de plassere mer penger i yen og dermed stiger kursen.

Også de fleste europeiske børsene falt tirsdag morgen, men ikke mer enn rundt 0,5 prosent.

Hovedindeksen på Oslo Børs hadde falt nesten 1 prosent en knapp time etter åpningen tirsdag morgen.

Raketten falt i sjøen

Raketten ble avfyrt fra Nord-Koreas hovedstad Pyongyang like før klokken 6 tirsdag morgen lokal tid. Den fløy ifølge Reuters, 2,700 km, over Cape Erimo på sørspissen av Hokkaido, og skal ha falt i sjøen 120 mil øst for området.

I en uttalelse fra det sørkoreanske forsvaret heter det at Nord-Korea har avfyrt et uidentifisert missil mot Japanhavet. Regjeringens talsmann Yoshihide Suga sa at missilet utgjorde en svært alvorlig sikkerhetsrisiko for Japan.

Falt fra hverandre

Forsvarsledelsen i Sør-Korea og amerikanske militæroffiserer analyserte tirsdag oppskytingen og kunne ikke umiddelbart bekrefte prosjektilets rekkevidde eller hvor det landet.

Pentagon bekrefter oppskytingen i en uttalelse til CBS News og fastslår samtidig at missilet ikke utgjorde noen trussel mot Nord-Amerika.

Ifølge det japanske kringkastingsselskapet NHK brakk missilet i tre deler før det traff i sjøen. Det er ikke meldt om noen skader på skip eller annet.

Trafikken med Japans høyhastighetstog ble innstilt i nord, og innbyggerne ble rådet til ikke å nærme seg noe som kunne minne om rakettrester eller lignende.

Norge fordømmer rakettoppskytingen

Utenriksminister Børge Brende fordømmer rakettoppskytingen, i en twittermelding, og kaller det en «farlig provokasjon».

Farlig provokasjon av #NordKorea. Norge fordømmer den ulovlige rakettoppskytingen. Haster å finne en diplomatisk måte å avsl atomprogram https://t.co/VH2RG9mPra — Utenriksdepartement (@Utenriksdept) August 29, 2017

Også Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, fordømmer Kim Jong-uns siste krumspring. Han mener Nord-Korea må stanse rakettprogrammene sine.

I strongly condemn North Korea's aggressive missile test-flight over Japan. North-Korea must stop its missile programs. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 29, 2017

Flere oppskytinger

Oppskytingen kommer bare dager etter at Nord-Korea sendte opp tre kortdistanse-missiler som landet i sjøen. For en måned siden gjennomførte landet den andre prøveoppskytingen av en interkontinental rakett, som analytikere mener kan nå langt inn i USA dersom nordkoreanerne klarer å perfeksjonere våpenet.

Nord-Korea har tidligere avfyrt flere raketter som har falt i sjøen utenfor Japan.