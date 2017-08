Tiltale mot BBC-journalist i Thailand droppet

Head var tiltalt for ærekrenkelser og datakriminalitet, etter at han skrev en sak om to utenlandske pensjonister som ble fralurt eiendommer i Phuket i 2015.

– Saksøker har droppet saken mot BBC-journalist Jonathan Head, men ettersom dette ikke er tilfellet for personen Head var tiltalt med, kan vi ikke kommentere saken ytterligere, heter det i en uttalelse fra BBC. Head delte selv nyheten på Twitter.

Den medtiltalte BBC viser til er Ian Rance, en britisk statsborger som bor i Phuket. Heads sak handlet om Rance og kona.