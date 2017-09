Fredsprisvinner anklager vestlige bistandsorganisasjoner for å «støtte terrorister». Jan Egeland svarer: «Dypt skuffet».

– Det strømmer inn videoer og bilder. Lidelsene er enorme. Det eneste jeg kan gjøre, er å formidle det, sier Nay San Lwin.

Den siste uken har han fått utallige videoer og bilder av folkemassene som flykter fra brennende landsbyer i Myanmars Rakhine-provins i håp om trygghet, husly og mat i nabolandet Bangladesh.

Fra PC-en på skrivebordet i Tyskland prøver Nay San Lwin å finne ut av hva som skjer med onkler, tanter og søskenbarn i området. De er også på flukt.

Videoene og bildene legger han ut på sosiale medier i et desperat forsøk på å få noen til å bry seg.

Burning #Rohingya houses in Northern Arakan continues. This footage taken today morning. pic.twitter.com/Kz64Razsix — Ro Nay San Lwin (@nslwin) September 1, 2017

Nærmere 50.000 rohingyaer – en muslimsk minoritet i det vestlige Myanmar – er sendt på flukt siden forrige helg, opplyser FN-kilder til nyhetsbyrået Reuters.

Aftenposten besøkte i 2014 en av rohingya-flyktningleirene i Myanmar. Mahirnisia (28) er høygravid og blør fra underlivet. På sykehuset er det umulig å finne en lege som kan hjelpe henne.

20 kvinner og barn druknet

Myanmarske sikkerhetsstyrker har slått kraftig tilbake etter at en rohingya-militsgruppe gikk til angrep på flere militærposter i forrige uke. Sivilbefolkningen, et statsløst folkeslag som en FN-talsmann i 2009 beskrev som «verdens mest venneløse folk», må legge til et nytt kapittel i en svært lang lidelseshistorie.

Mange kommer seg ikke frem til grensen. Torsdag fant grensevakter i Bangladesh likene av 20 rohingya-kvinner og barn som hadde druknet i et forsøk på å komme seg over en elv i området.

MOHAMMAD PONIR HOSSAIN / Reuters

Hvor mange som er drept den siste uken, vet ingen.

– Minst 2000, anslår Nay San Lwin, men dette er et tall som ikke lar seg verifisere.

De siste gjenværende hjelpeorganisasjonene forlot området på søndag etter at kontoret til fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, landets de facto leder, anklaget de utenlandske organisasjonene for å bistå «terrorister».

Kommentar: Farmasøyten Elias endte kanskje opp som én av båtflyktningene fra rohingya-leiren. Å hjelpe befolkningen er vanskelig, både for Aung San Suu Kyi og Norge.

Jan Egeland: – Dypt skuffet

Suu Kyis regjering, som har vært anklaget av FN for «forbrytelser mot menneskeheten» etter uroligheter i Rakhine-provinsen i oktober i fjor, har lenge gjort det svært vanskelig for bistandsorganisasjonene å yte hjelp til rohingya-befolkningen.

– Vi har personell på plass i deler av området, men ikke der urolighetene nå pågår, bekrefter Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

Martial Trezzini / AP

Han reagerer kraftig på Suu Kyis sterke anklager mot bistandsorganisasjonene.

– Jeg er dypt skuffet. Hun kjenner jo disse organisasjonene og vet at det var dem som hjalp henne og hennes folk gjennom svært vanskelige tider under militærdiktaturet. Jeg mener at hun må ha dårlige rådgivere og at hun åpenbart har glemt hvorfor bistandsorganisasjonene er der – for å hjelpe de neglisjerte, de fattige. Dette er organisasjoner som jobber etter prinsipper om nøytralitet og upartiskhet. Det er veldig få av oss som er der, og vi jobber alle for å hjelpe sivilbefolkningen, sier han.

Fakta: Rohingya-konflikten Den muslimske rohingya-befolkningen i Myanmar anses av myndighetene som innvandrere fra Bangladesh, til tross for at mange har bodd i landet i flere generasjoner. Etter voldelige opptøyer i 2012 ble svært mange rohingyaer fordrevet fra hjemmene sine til flyktningleirer. I oktober 2016 angrep opprørsgruppen Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) flere politiutposter i området, noe som førte til store militære angrep mot befolkningen. 87.000 ble sendt på flukt. En ny serie med ARSA-angrep 25. august har ført til nye represalier, og ytterligere flere titusen mennesker har måttet flykte. Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi vant valget i 2015 etter flere tiår med militærdiktatur. Hun ble nektet å bli president, men er likevel landets reelle leder. Norge har hatt en viktig rolle i Myanmars overgang fra diktatur til et mer demokratisk styresett.

Brende vil ikke kommentere Suu Kyi-utspill

Aftenposten får ikke et svar fra utenriksminister Børge Brende (H) på spørsmål om Suu Kyis utspill, men han sier at den voldelige opptrappingen i den nordlige delen av Rakhine vekker bekymring.

Aung Shine Oo / AP / NTB scanpix

– Anklagene om overgrep mot sivilbefolkningen er alvorlig. Fra norsk side har vi fordømt angrepene mot sikkerhetsstyrker 25. august og de påfølgende dagene. Jeg tok også opp den alvorlige situasjonen i Rakhine da jeg møtte Aung San Suu Kyi i Myanmar i juli. Fra norsk side følger vi nøye med på utviklingen, sier han, og legger til:

– Situasjonen i Rakhine kan ikke løses gjennom vold. Norge oppfordrer alle enkeltpersoner og grupper til å vise tilbakeholdenhet. Det er avgjørende at sivilbefolkningen beskyttes. Det er videre helt nødvendig at hjelpeorganisasjoner har tilgang til å hjelpe sivilbefolkningen. Dette er budskap som vi fra norsk side understreker i vår kontakt med myndighetene i landet.

Mushfiqul Alam / AP / NTB scanpix

Opprørsgruppe har base i Saudi-Arabia

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) har engasjert seg sterkt i rohingya-spørsmålet, og beskriver dagens situasjon som «starten på en humanitær katastrofe».

– Nå er det tid for å rope varsko. Dette er en befolkningsgruppe som står utrolig svakt. Nå er de stuet inn på et lite område og er gjenstand for en offensiv fra hæren. Aung San Suu Kyi har ikke gjort nok for å bedre situasjonen. Jeg håper utenriksministeren bruker de gode kanalene Norge har til å være tydelige på dette, sier han.

Volden i Rakhine bidrar trolig også til å styrke opprørernes posisjon. Lite er kjent om denne gruppen, som Harakah al-Yaqin eller Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), men organisasjonen International Crisis Group dokumenterte i fjor at gruppen ledes av rohingyaer bosatt i Saudi-Arabia.