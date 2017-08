Abadi erklærte seieren torsdag ettermiddag, fire dager etter at irakske regjeringsstyrker fastslo at de hadde tatt kontroll over så å si hele småbyen.

Den ytterliggående islamistgruppen rykket inn i Tal Afar i 2014, og offensiven for å gjenerobre byen startet tidligere i august.

Tal Afar ligger 70 kilometer vest for Mosul, der IS proklamerte sitt såkalte kalifat i 2014 og ble nedkjempet i juli.