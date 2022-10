FNs menneskerettsråd vil ikke diskutere overgrep i Kina

FNs menneskerettsråd sier nei til å diskutere Kinas dokumenterte overgrep mot muslimske uigurer og andre minoriteter i Xinjiang-provinsen.

Kina anklages for å ha stengt over en million uigurer og andre etniske minoriteter inne i arbeidsleirer i Xinjiang-provinsen, der de ifølge rapporter blir torturert, seksuelt misbrukt og tvunget til å gi slipp på eget språk og religion. Bildet viser inngangen til en av leir

NTB-AP

6 minutter siden

Et forslag fra vestlige land om å holde en debatt om situasjonen i Xinjiang-provinsen i mars neste år, ble nedstemt med 19 mot 17 stemmer.

De øvrige elleve medlemslandene i rådet avsto fra å stemme.

Resultatet blir sett på som en diplomatisk seier for Kina, som helt avviser anklagene om massive overgrep. Dette til tross for at de er grundig dokumentert.

Beijing fikk blant annet følge av De forente arabiske emirater, Qatar og flere afrikanske land under avstemningen. Land som Brasil, Argentina, India, Mexico, Malaysia og Ukraina avsto fra å stemme.

Forbrytelser mot menneskeheten

FNs nylig avgåtte høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet konkluderte i august med at kinesiske myndigheter kan ha gjort seg skyldig i forbrytelser mot menneskeheten i Xinjiang-provinsen.

Aftenposten dokumenterte i mai hvordan hundretusenvis av uigurer låses inne og utsettes for brutale overgrep.

Les også Kina kaller dem skoler. Nye bilder og dokumenter fra leirene avslører en helt annen historie.

FNs menneskerettsråd har i sin 16 år lange historie aldri vedtatt en resolusjon som kritiserer Kina. Det har rådet høstet kritikk for.

– Ingen land som er representert her i rådet, har en perfekt historie når det gjelder menneskerettigheter. Ingen land, uansett hvor mektige de er, bør unntas fra diskusjoner i rådet. Det inkluderer også mitt eget land, USA, og det inkluderer Kina, sa USAs ambassadør Michele Taylor etter torsdagens avstemning.

Amnesty-kritikk

Menneskerettighetsorganisasjoner anklager Kina for å ha stengt over én million uigurer og andre inne i arbeidsleirer i Xinjiang. Der blir de ifølge rapporter og ulik dokumentasjon torturert, seksuelt misbrukt og tvunget til å gi slipp på eget språk og religion.

Kina benekter ikke at leirene eksisterer, men hevder at det er snakk om frivillig omskolering.

– Dagens avstemning beskytter dem som bryter menneskerettighetene i stedet for ofrene, sier generalsekretæren i Amnesty International, Agnès Callamard, som kaller det «en farse».