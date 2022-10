Flere av innbyggerne fortsetter å bo i kirkens kjeller selv om det er rolig i byen. De sier de egentlig har andre steder å dra. Men de føler seg tryggere her i fellesskapet de lagde under bombingen, okkupasjonen og frigjøringen. At folk sliter med å forlate fluktrommene de har overlevd i, har Aftenposten sett i andre deler av Ukraina. Blant annet på metrostasjonen i Kharkiv.