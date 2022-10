Saudi Arabias kronprins blir statsminister. Dermed kan han slippe søksmål for journalistdrap.

Saudi-Arabias kronprins ble i forrige uke utnevnt som statsminister. Eksperter tror det kan være en taktisk manøver for å unngå søksmål.

Amerikansk etterretning mener kronprins Mohammed bin Salman beordret drapet på Jamal Khashoggi i 2018. Nå har han blitt utnevnt som statsminister.

21 minutter siden

Søndag 2. oktober var det fire år siden journalisten Jamal Khashoggi ble kidnappet, torturert og drept under et besøk hos det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. Amerikansk etterretning mener det var den daværende kronprinsen Mohammed bin Salman som beordret drapet arrow-outward-link . Khashoggi var en uttalt kritiker av regimet i Saudi-Arabia.

Forrige uke fikk bin Salman ny tittel, da han ble utnevnt som landets statsminister av sin far kong Salman. Kronprinsen ble fra før regnet for å være Saudi-Arabias reelle leder arrow-outward-link .

– Man har jo ikke vanligvis vært så opptatt av hvem som er statsminister i Saudi-Arabia. Utøvende makt ligger hos kongen. Jeg tviler litt på at utnevnelsen betyr noe for interne maktforhold i Saudi-Arabia, sier Nils August Butenschøn. Han er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Utnevnelsen kan likevel få stor betydning for Khashoggi-saken.

Prøver å få reist sak i USA

Hanan Elatr Khashoggi er enken etter Jamal Khashoggi. Siden 2020 har hun forsøkt å reise en sivil sak mot den saudiarabiske kronprinsen i USA. Men det er ikke mulig å reise sak mot statsledere.

– Folkeretten fungerer slik at stater og statsledere har immunitet for andre lands vanlige domstoler. Det handler om at de skulle kunne utøve embetet sitt, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Sofie Høgestøl.

Jamal Khashoggi ble drept på den saudiarabiske konsulatet i Tyrkia, som er underlagt saudiarabisk jurisdiksjon. En straffesak mot bin Salman er derfor svært usannsynlig, mener Høgestøl.

Hun forteller at det nå er opp til den amerikanske domstolen å vurdere om bin Salman har immunitet eller ikke.

Joe Biden besøkte Mohammed bin Salman i juli. Da ble han mottatt med en knoke.

Knokehilsen med Biden

Khashoggi-saken har gitt USAs president Joe Biden et pikant problem, mener Høgestøl.

Under valgkampen i 2020 lovet han å gjøre Saudi-Arabia til en pariastat. Men økte drivstoffpriser har gjort USA avhengig av å samarbeide med Saudi-Arabia, slik at drivstoffprisene holdes nede. Da Biden besøkte Saudi-Arabia i sommer, ble det tolket som et tegn på at løftet fra valgkampen ikke lenger gjaldt.

Nå skal også Biden-administrasjonen gi sin vurdering til domstolene om hvorvidt bin Salman har immunitet eller ikke. Denne vurderingen skulle egentlig være klar i dag, men er blitt utsatt 45 dager.