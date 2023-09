Politijakt på rømling i rødrutete kokkeuniform. Slik lurte terrorsiktet soldat seg ut av London-fengsel.

Mens politiet jakter intensivt på 21-år gamle Daniel Abed Khalife over hele Storbritannia, må myndighetene svare for en historisk pinlig fengselsskandale.

Et udatert politibilde av Daniel Aved Khalife er blitt offentliggjort etter at han rømte. Nå er alle flyplasser og havner i Storbritannia satt i alarmberedskap. Vis mer

Publisert: 07.09.2023 18:50

21-åringen ble trolig skysset ut i friheten gjennom den ærverdige hovedporten på fengselet Wandsworth. Lavsikkerhetsfengselet i London er ikke akkurat Alcatraz, der den berømte flukten fra fengselsøya i 1962 gikk via kjøkkenets luftventil. Og Daniel Khalife er trolig ikke av samme kriminelle kaliber som Joaquin «El Chapo» Guzman, kartellederen som rømte ved å gjemme seg i skittentøyet som ble fraktet ut et mexicansk høysikkerhetsfengsel.

Men onsdagens oppsiktsvekkende fengselsflukt reiser flere kritiske spørsmål mot både fengselsledelse og justismyndigheter. Den tidligere britiske soldaten satt varetektsfengslet, mistenkt for å ha plantet falske bomber på en militærbase og terrorplanlegging ved innsamling av informasjon for en fremmed makt. Saken skulle etter planen for retten i november.

Inngangsporten til kjempefengselet Wandsworth i London. Fengselet har sperret kriminelle inne siden 1851. Onsdag klarte en innsatt å rømme under en varebil som leverte matvarer. Vis mer

Latter og kritikk

Fengselstabben blir nå latterliggjort og kritisert fra både sikkerhetseksperter og den politiske opposisjonen. Nå blir både sikkerhet og lav bemanning i britiske fengsler en ny utfordring for den hardt prøvede regjeringen til Rishi Sunak, skriver Sky News.

Hvorfor ble Khalife, som tidligere hadde unndratt seg fengsling, plassert i et fengsel med sikkerhetsnivå B? Hvorfor fikk en terrorsiktet ha kjøkkentjeneste og tilgang på kniver? Og hvordan kunne en voksen mann i rødrutete kokkeuniform klare å ta seg ut i friheten, til tross for at vakter gjennomsøker alt og alle som passerer inn og ut av fengselet?

Onsdag ettermiddag gikk London-politiet ut og etterlyste Daniel Khalife offentlig. Leder for antiterrorenhet i Metropolitan police, Dominic Murphy, ba publikum være på utkikk etter 21-åringen over hele Storbritannia:

Slik ser avisen The Sun for seg at Daniel Abed Khalife klarte å snike seg ut av Wandsworth-fengselet. Vis mer

Fant stropper under bil

Torsdag formiddag varslet justisminister Alex Chalk en uavhengig gransking av hendelsen og sikkerheten ved fengselet. Han skal ha kontaktet lederne for fengselet og kriminalomsorgen da Khalifes flukt var kjent.

– Jeg ga klar beskjed om at hver eneste sten må snus for å komme til bunns i hva som har skjedd. Hvem var på vakt og jobbet i fengselet denne morgenen, fra kjøkkenet til inngangenporten? Og ble alle sikkerhetsrutiner fulgt?, heter det i uttalelsen fra Chalk.

Myndighetene vil ikke gå ut med alle opplysninger om rømningen, men slik tror man Daniel Khalife klarte å flykte fra Wandsworth:

Khalife hadde kjøkkentjeneste i fengselet. Onsdag morgen skal han ha servert frokost til andre innsatte.

Etter frokost skal han ikke ha beveget seg til fengselets C-fløy, men i stedet ha gått til området for varelevering utenfor kjøkkenet. Han har trolig skaffet seg og brakt med seg et par lastestropper, sier en kilde i Wandsworth til The Times.

– Der skal han ha sneket seg inn under bilen som lastet matvarer til kjøkkenet og deretter ha stoppet seg selv fast til karosseriet oppunder kjøretøyet, hevder fengselskilden.

Ca. klokken 07.30 skal varebilen ha kjørt ut av Wandsworth-fengselet, bekrefter nå justisminister Alex Chalk.

Det har vært sprikende informasjon om alarmen gikk mens varebilen var innenfor portene. Torsdag opplyser justisdepartementet at beredskapssystemet varslet at man ikke kunne gjøre rede for en innsatt rett etter at varebilen forlot fengselsområdet. Alarmsystemet ble så aktivert, i tråd med sikkerhetsprosedyrene.

Alarmen førte til full nedstengning av fengselet mens de ansatte søkte etter Daniel Khalife. Samtidig blir politiet informert om en mulig rømning.

Chalk opplyser at varebilen som rømlingen trolig gjemte seg under, ble stoppet og undersøkt av politiet etter at alarmen gikk i fengselet. Men da var fuglen fløyet.

– Stropper ble funnet under kjøretøyet og indikerer at Daniel Khalife kan holdt seg fast oppunder bilen for å unnslippe. Dette blir nå nærmere undersøkt, sa justisministeren.

Han lovet at Khalife «vil bli funnet og stilt for retten».

Kartelltoppen Joaquin «El Chapo» Guzman rømte fra flere fengsel. I 2001 bestakk han ansatte i fengselet og klarte å rømme ved å gjemme seg i skittentøyet. Han ble arrestert i 2014 i Mazatlán på Mexicos stillehavskyst. Året etter rømte han igjen, denne gjennom en tunnel under dusjen. og ut til et nærliggende hus. Foto: Eduardo Verdugo / TT NYHETSBYRÅN Daniel Khalife er ikke den første som flykter fra Wandsworth. I 1965 rømte kjeltringene bak det store togrøveriet i England fra fengselet. Ronny Biggs og hans to medhjelpere brukte med taustige, som i dag er utstilt hos Scotland Yard i London. Foto: ASSOCIATED PRESS/NTB Ronny Biggs klarte å være på rømmen i 30 år, med base i Brasil. Han ble arrestert rett etter at han returnerte til Storbritannia i 2001. Foto: RENZO GOSTOLI / AP

Fikk han hjelp?

Eksperter er samstemte i at flukten må ha vært nøye planlagt av Khalife. Men kan han hatt medhjelpere utenfor fengselet?

Antrekket han rømte i var i hvert fall iøynefallende og ikke egnet til å komme seg ubemerket unna i Londons gater: Khalife skal ha vært kledd i kokkeuniform, hvit T-skjorte og rød- og hvitrutete bukser og brune vernesko.

Det finnes lite informasjon om 21-åringens bakgrunn og privatliv. Han har ingen aktivitet på sosiale medier, men skal ifølge politiet ha tilhørighet til bydelen Kingston i London.

Khalife vervet seg til militæret i 2019 og har jobbet med IT-nettverk i Royal Corps of Signals – det britiske forsvarets samband- og kommunikasjonsgren, med ansvar for digital krigføring.

Han var stasjonert ved flyvåpenets base i Stafford frem til januar, da han ble siktet for å ha plantet falske bomber på militærbasen. Han skal også ha lastet ned informasjon om ansatte i forsvaret. The Times skriver at han også skal ha samlet inn gradert informasjon for Iran.

Han ble siktet 2. januar, men løslatt mot kausjon. Deretter skal han ha gått under jorden. Han ble arrestert i 26. januar og har sittet fengslet siden. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Køer på flyplasser og stengte motorveier

Det store Wandsworth-fengselet ligger sør i London. Onsdag antok politiet Khalife trolig fortsatt var i London-området. Men han har også forbindelser nordvest i landet, opplyste lederen for antiterroravsnittet Dominic Murphy.

Torsdag stengte politiet flere motorveier for å kunne gjennomsøke alle kjøretøy og varetransport på vei ut av landet. Motorveien M20 ble stengt retning Dover og kysten. Alle på vei til kontinentet via havner, veitunnel og fergeterminaler, skal kontrolleres, kunngjorde politiet i Kent.

På en rekke flyplasser var det torsdag lange køer som følge av det økte sikkerhetsnivået.