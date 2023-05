Klokken 23.59 torsdag er det slutt for Trumps grenseregel. «Biden legger ut en velkomstmatte.»

Det brygger opp til nytt bråk om USAs grense mot Mexico.

Grensevakter plukker opp en stige ved grensemuren nær en tollstasjon i Hidalgo i Texas.

10.05.2023 13:15

Hvis du synes situasjonen på grensen er fæl nå, bare vent til slutten av dagen på torsdag, skriver Donald Trump i en e-post til sine tilhengere.

Torsdag går nemlig en helt spesiell regel fra pandemien ut på dato. Da er antallet migranter ventet å skyte til værs.

Opphevet regler

Regelen heter Title 42. Den ble innført i mars 2020 av USAs helsemyndigheter. Pandemien var i startfasen, og Donald Trump satt i Det ovale kontor. Med faren for covid som begrunnelse, ble vanlige regler på grensen til dels opphevet.

Det viktigste: Migranter kunne avvises på stedet. De fikk ikke engang søke om asyl.

Siden har regelen vært et av de mest brukte verktøyene i USAs innvandringspolitikk. Bare i 2022 ble over 1 million migranter avvist slik. Regelen skulle vært fjernet før jul, men det ble forsinket i domstolene.

Anslag for tall

Hver dag forsøker tusener å komme seg over grensen fra Mexico til USA uten å snakke med grensevoktere først. De kommer seg over elven og klatrer over der det er mur eller gjerde.

I mars pågrep grensepolitiet ca. 6000 om dagen. Nå frykter myndighetene at dette tallet nesten over natten skal dobles.

Mottakene er fra før stort sett fulle. Når de som kommer, får søke asyl, vil altså mange av dem bli registrert og deretter løslatt i USA.

Amerikansk grensepoliti sjekker papirene til migranter på gaten i El Paso, en by i Texas som ligger ved grensen.

Budskap legges merke til

De fleste migrantene fra USA kommer fra land sør for Mexico. De rømmer fra fattigdom og brutale kriminelle.

Menneskesmuglere skal i det siste ha lurt papirløse til å tro at de kan krysse USAs grense når Title 42 utløper. Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador sa dette nylig.

Utsagnet hans understreket dette poenget: Budskap som USA sender ut, blir lagt merke til blant dem som ønsker seg til USA.

Noen ganger får det utilsiktede konsekvenser. I 2019 økte strømmen av folk kraftig. En av årsakene som ble trukket frem, var en omstridt praksis der barn ble skilt fra foreldre ved grensen.

Dette skapte nemlig rabalder, og praksisen måtte legges vekk. Dermed satt migranter igjen med dette budskapet: Familier blir som oftest ikke anholdt, de slippes ut i USA.

Poenget om budskap ble også understreket i 2021. Da Joe Biden overtok, videreførte han deler av Trumps politikk. Budskapet var derimot langt mer migrantvennlig. Antallet pågrepne på grensen satte nye rekorder.

Pågrep 9900 mandag

Sikkerhetsminister Alejandro Mayorkas var før helgen ved grensen. Hans budskap var tydelig.

– Grensen er ikke åpen. Den har ikke vært åpen. Den kommer ikke til å være åpen etter 11. mai, sa han.

Men allerede før 11. mai, har strømmen økt. Mandag pågrep grensevaktene 9900.

Nå frykter myndighetene at mottaket skal kollapse. I El Paso i Texas bor allerede noen tusen i gatene. I Brownsville har grensevaktene øvd på å stenge broen.

Biden sendte denne uken 1500 soldater til grensen. De skal ikke pågripe migranter, men avlaste det sivile apparatet med andre oppgaver.

– Jeg kan ikke si hvordan det ser ut etter 11. mai. Det jeg kan si, er at denne administrasjonen har tatt utfordringene på grensen på alvor fra dag én, sa talskvinne Karine Jean-Pierre i Det hvite hus nylig.

Vil fortsette med mur

Republikanerne er langt fra enige i dét. De hudflettet lenge Biden daglig for at han ikke besøkte grensen. Nå står de bak et lovforslag om å sikre grensen bedre. Blant tiltakene:

Tvinge Biden til å fortsette å bygge en mur mot Mexico.

Øke antall grensevakter og betale dem bonuser.

Få en slutt på at asylsøkere slippes løs mens søknaden behandles.

– Det gjør lite for faktisk å øke sikkerheten ved grensen, men mye for å tråkke på nasjonens kjerneverdier og internasjonale forpliktelser, sier Det hvite hus om forslaget.

– Legger ut en velkomstmatte

Selv om det neppe kommer slike innstramninger fra sentralt hold, tar enkelte guvernører på egen hånd tak i saken.

I Texas har Greg Abbott fra før sendt soldater i Nasjonalgarden til grensen. Nå sender han en taktisk styrke på noen hundre mann til.

– Biden legger ut en velkomstmatte til folk i hele verden, sa Abbott om at Title 42 legges vekk.

Spesialtrente soldater skal, ifølge Abbott, «sikre Texas-grensen i kaoset president Biden har skapt».

Guvernør Greg Abbott kunngjorde denne uken at han vil styrke delstatens nærvær ved grensen. Han sender ytterligere noen hundre spesialtrente soldater fra Nasjonalgarden for å bidra til å vokte grensen.

– Skurkete Biden

Andre republikanske politikere bruker også sterke ord. Donald Trump, som stiller til valg på ny, holder ikke igjen.

«Ingen, absolutt ingen, var tøffere mot ulovlig innvandring enn meg. Men trist nok vil den skurkete Joe Biden oppheve min mest suksessrike innvandringspolitikk torsdag 11. mai», skriver han i en e-post til støttespillere.

Kontorer, app og hurtig nei

Bidens apparat har iverksatt flere tiltak som skal dempe strømmen. Dette er noen:

USA har opprettet kontorer i Colombia og Guatemala. Tanken er at folk skal søke opphold via disse i stedet for å legge ut på en farlig ferd gjennom flere land.

Migranter som blir pågrepet på grensen, skal få behandlet sin sak hurtig. Er søknaden om asyl dårlig begrunnet, kan de bli returnert raskt.

Med en egen app skal papirløse migranter få en avtale med grensemyndighetene.

Det siste fungerer ikke alltid så bra.

Nyhetsbyrået AP snakket denne uken med Ricardo Marques (30) på et mottak i McAllen i Texas. Han kom med kone og en 5 måneder gammel baby. De forlot Venezuela fordi barnet trenger helsehjelp.

– Jeg hadde et valg mellom å bli der eller risikere alt for min datter, sa han. Familien krysset Rio Grande. Da hadde de vært en måned i Matamoros i Mexico og prøvd å få en avtale via appen.

– Kaotisk en stund

President Joe Biden drøftet tirsdag problemene i en times telefonsamtale med sin mexicanske kollega. Senere ble han spurt av pressen om USA er klar for en bølge av migranter.

– Det gjenstår å se. Det kommer til å bli kaotisk en stund, sa han.